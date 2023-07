Praha - Česká pošta na konci července propustí 250 doručovatelů. Redukce pracovních míst souvisí s optimalizací doručovací sítě kvůli poklesu množství doručovaných zásilek. Vyplývá to z informací České pošty pro ČTK.

Pošta ke konci měsíce ruší 529 doručovatelských pracovních pozic, ale zhruba polovina pracovníků přejde v podniku na jinou pozici. Již před měsícem podnik v souvislosti s rušením 300 poboček propustil 574 zaměstnanců a dalších 350 převedl na jiné pošty. Celkem na poště pracuje okolo 22.000 lidí.

Počet propuštěných je sice podle odborářů nižší, než vedení původně avizovalo, i tak se ale obávají přetěžování pošťáků na zbylých pobočkách i v logistice.

Propouštění zaměstnanci, kteří u pošty odpracovali nejméně 15 let, dostanou nadstandardní odstupné ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy, ti, co na poště pracovali 25 a více let, dostanou od podniku pětinásobek. Odstupné mohlo být ještě navýšeno v případě skončení pracovního poměru dohodou při zkrácení výpovědní doby.

Česká pošta zrušila v polovině roku 300 z 3200 poboček kvůli klesajícímu provozu. Podnik, který loni vykázal ztrátu přes 1,7 miliardy Kč, by se měl do dvou let transformovat na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a komerční doručovací firmu. Transformaci schválila v polovině roku vláda.