Pošta kvůli koronaviru uzavřela 76 poboček ze 3200

Praha - Česká pošta uzavřela 76 poboček ze 3200 kvůli šíření nového typu koronaviru. Nejvíce pošt mimo provoz je ve Středočeském a Olomouckém kraji. ČTK to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

V Praze a Středočeském kraji je teď uzavřeno 15 pošt, v Olomouckém kraji je to 12 poboček, v Libereckém kraji pak osm, v Ústeckém nebo Královéhradeckém kraji je to po šesti poštách. Většinou jde o pošty v lokalitách, které byly kvůli epidemii uzavřeny do karantény.

"Doručování do těchto míst funguje, ale pouze těmi doručovateli, kteří v daných lokalitách jsou. Nikoho jiného nelze do těchto oblastí pustit," uvedl Vitík.

Česká pošta opakovaně vyzvala všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, důrazně je žádá, aby používali ochranné prostředky, ideálně respirátor nebo roušku nebo alespoň měli překrytý nos a ústa. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Zavedla také bezkontaktní doručování.