Pošta garantuje doručení vánočního balíku podaného do 20. prosince

Praha - Česká pošta určila rozhodný den, do kdy je možné odeslat balíkovou zásilku tak, aby byla doručená do Štědrého dne. Balík Na poštu a Balík Do Balíkovny by měli odesílatelé podat do neděle 20. prosince a Balík Do ruky do pátku 18. prosince. Důvodem je enormní nárůst balíkových zásilek v posledních dnech. Uvedl to dnes Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty.

"Uvedené termíny znamenají data převzetí zásilek Českou poštou do přepravy. Při objednávce na e-shopu je proto nutné dále připočítat čas, který e-shop potřebuje ke zpracování požadavku a k předání balíků do přepravy České pošty. Pokud někdo podá balíky po tomto datu, Česká pošta samozřejmě udělá maximum, aby je doručila do Štědrého dne," dodal. Pošta o minulém víkendu zaznamenala rekord, když v její síti bylo v jednu chvíli 1,1 milionu balíků. Loni to byla zhruba polovina.

Česká pošta před vánoční špičkou otevřela 1500 nových externích Balíkoven, které zákazníkům přinášejí možnost vyzvednout si balíkové zásilky i mimo klasické pobočky. Nárůst výdejních míst umožnila spolupráce se společností Sazka. Síť Balíkoven nyní reprezentuje 2000 výdejních míst. Zároveň pošta zavedla mimořádnou otevírací dobu určenou pouze pro výdej balíků na 367 největších poštách po celé republice v mimořádných hodinách v sobotu 12. a 19. prosince od 13:30 do 17:30 hodin.

Odeslání balíku do 18. prosince doporučuje služba Zaslat.cz. Podle ředitele Zaslat.cz Miroslava Michalka je momentálně až 30 procent zásilek doručováno s jedno až vícedenním zpožděním. "Některá depa můžou mít v odbavování zásilek až dva dny zpoždění, automatické třídící linky nestíhají, jejich kapacita je přitom v desítkách tisíc denně," podotkl.