Pošta dnes v 19:00 zavře všechny své pobočky

Praha - Česká pošta dnes od 19:00 uzavře všechny své pobočky kvůli provozní údržbě datových center. Výluka potrvá do pondělních 04:00. Dnes tak dříve zavře 34 poboček, které by jinak měly večer otevřeno, v sobotu neotevře 524 pošt a v neděli 45 provozoven. Vyplývá to z informací firmy na webu.

Odstávka se bude týkat jak poboček pošty, tak Balíkoven Partner. Ty nebudou v uvedené době vydávat zásilky. Mimo provoz budou i weby a všechny aplikace.

Zároveň v termínu plánované odstávky nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info) a všechny aplikace jako například Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách a PodaniOnline.

O tomto víkendu nebude možné ani kontaktovat call centrum České pošty. Systém datových schránek bude během odstávky v provozu.

Česká pošta provozuje 3200 vlastních nebo partnerských poboček. Zaměstnává okolo 27.000 lidí.