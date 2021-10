Post předsedy Sněmovny požadují koalice Spolu i hnutí ANO

Hnutí ANO vznese nárok na funkci předsedy Sněmovny, ve složení jejích orgánů trvá na poměrném zastoupení. Po první schůzi poslanecké frakce ANO to novinářům řekli nynější šéf dolní komory Radek Vondráček a první místopředseda klubu Jaroslav Faltýnek. Faltýnek předpokládá, že nyní vládní hnutí skončí v opozici. ANO podle něho nechce blokovat vznik nové vlády. Vůli k jejímu skládání už deklarovaly dosavadní opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty.

Hnutí ANO si sice zachová nejpočetnější klub, obě opoziční koalice ale budou mít v dolní komoře většinu 108 hlasů. "My umíme počítat do 108, my umíme počítat do 104. Takže počítáme s tím, že budeme v opozici," uvedl Faltýnek. Později poznamenal, že jde o jeho osobní názor. Podle Vondráčka by měl říci finální pozici ANO k vládním vyjednáváním premiér Andrej Babiš, který po víkendových volbách oznámil, že chce dát nabídku ODS. Občanští demokraté poukazují na to, že taková nabídka by byla pouze formální.

"Máme zájem na tom, aby vše proběhlo hladce. Nechceme vymýšlet žádné obstrukce, nechceme nic zbytečně protahovat. Máme zájem na tom, aby v České republice nová vláda vznikla v nějakém rozumném termínu," uvedl Vondráček. Podobně se vyjádřil také Faltýnek. "Pokud se týká takzvaného předání moci, tak my ho určitě blokovat ho nebudeme. Máme za to, že v této situaci, v které se nachází naše země, tak že by to nebylo moudré, správné," podotkl.

Ve Sněmovně by mělo mít ANO podle svých představitelů nárok na vedení sedmi výborů a na obsazení dvou mít ve vedení dolní komory. "Budeme trvat na pozicích, které nám jako 72člennému klubu náleží," uvedl Vondráček. Podle Faltýnka ANO vyčká na nabídku spolupracujících koalic, o obsazení funkce předsedy Sněmovny čeká debatu. Určitě nárok vzneseme, je otázka, jak to dopadne," řekl. Podle Vondráčka je s ohledem na velikost klubu nárok "poměrně oprávněný". Pozici šéfa dolní komory ale chce pro sebe koalice Spolu.

Sněmovní klub ANO nově povede Schillerová, klub ODS povede dál Stanjura