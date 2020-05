Post Bellum spustí web s příběhy z doby osvobození

Praha - Vzpomínky pamětníků na konec druhé světové války přinese web, který 8. května spustí organizace Post Bellum. Lidé si poslechnou příběhy zaznamenané dokumentaristy pro Paměť národa, projekt zahrnuje i krátké filmy a on-line expozici. Post Bellum o tom dnes informovala ČTK.

"Původně jsme chtěli konec války připomenout v ulicích na venkovních výstavách, ale kvůli nouzovému stavu jsme to museli změnit," řekl ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa. Také vzpomínky pamětníků byly v posledních týdnech kvůli koronaviru natáčeny na dálku a s pomocí zapůjčených kamer. I tyto dokumenty ze série Jsme s Vámi budou na novém webu k zhlédnutí.

Z připravených krátkých filmů pak Kroupa upozornil na animovaný snímek Sousedi. Vypráví příběh Rudolfa Bělohoubka, kterému bylo na konci války 15 let. "Zavraždili mu rodiče před jeho zraky. Znal jména vrahů, a přesto se nepomstil," uvedl Kroupa. "Dojímají mě rovněž ohromně silné strhující příběhy dětí, které přežily koncentrační tábory. Dnes jsou z nich profesoři, hudebníci, učitelé, cestovatelé, prostě zajímaví lidé," podotkl.

Na stránce bude i seriál článků Zamlčované osvobození, které pojednávají o méně známých kapitolách jara 1945. Podle Post Bellum připomenou například polozapomenuté hrdinství volyňských Čechů, bez nichž by v Sovětském svazu nevznikl československý armádní sbor. Další budou o tragických osudech Rusů, kteří do Československa utekli před bolševickým terorem a po válce byli ilegálně odvlečeni do gulagu.

"Web nabídne příběh o záchraně vzácných koní Američany z hřebčína v Hostouni, popíše ozdravné pobyty na zámcích kolem Prahy pro židovské a později i německé děti organizované Přemyslem Pittrem. Nevyhne se ani násilí, jemuž čelili po válce nevinní Němci," doplnila Markéta Reszczyńská z Post Bellum.

Projekt představí také novou komiksovou knihu Roll Out the Barrels, která přináší 11 vzpomínek na konec války v západních Čechách. Na komiksu spolupracovali studenti Fakulty designu a umění Západočeské univerzity.

Novinkou bude i první on-line expozice Paměti národa na Google Arts & Culture.

Magdalena Benešová z Post Bellum upozornila na to, že web je vhodný i pro výuku na dálku. "Jednotlivé příběhy mohou studenti uspořádávat do myšlenkových map, což jim dá příležitost uvědomit si, jak mnohovrstevnaté téma je osvobození v roce 1945. Své zpracování mohou srovnávat s dalšími zdroji dostupnými na internetu," uvedla. Dodala, že si lze také stáhnout pracovní listy ke snímku Sousedi. "Věříme, že práce s webem bude bavit studenty i učitele," uzavřela Benešová.