Praha - Avizovaný záměr Pirátů odhalovat prázdné investiční byty v Praze s pomocí elektroměrů považuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil za první vážnou krizi v koalici Pirátů, Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) a Prahy Sobě. Pospíšil to dnes řekl novinářům. Nelíbí se mu obsah návrhu, který pokládá za "levicový experiment", a také to, že se o něm koaliční partneři dozvěděli z médií. TOP 09 bude kvůli postupu Pirátů a Prahy Sobě požadovat smírčí jednání. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) je na zahraniční cestě a kauzu nyní komentovat nechtěl. Podle lídra Prahy Sobě Jana Čižinského o krizi nejde a koalice najde řešení.

Plán, o kterém Hřib informoval v úterý na webu Aktuálně.cz, má vytipovat v Praze soukromé byty, které si většinou zahraniční vlastníci koupili pouze jako investici a nikdo v nich nebydlí. Těm by mohla hrozit vyšší daň z nemovitosti, v první fázi je nicméně cílem zjistit, kolik takových bytů je. K tomu by měla sloužit data poskytnutá firmou PRE z elektroměrů.

Proti plánu se ostře vymezila opoziční ODS, ale i koaliční TOP 09. "Považuji to za první vážnou krizi této koalice. Je to pro nás fatální obsahem i formou, jakou se o tom dozvídáme," uvedl dnes Pospíšil. "Pro nás je nepřijatelné, abychom i do budoucna měli číst v novinách o levicových experimentech, které měla v programu KSČM," doplnil. Rada podle něj nic takového neprojednávala, o podobném plánu slyšeli zástupci TOP 09 poprvé, dosud se v koalici řešilo pouze lepší využití bytů v obecním vlastnictví. Primátorovi se Pospíšil chystá zaslat oficiální dopis vyzývající ke koaličnímu smírčímu jednání.

První náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) k tomu dodal, že k problému prázdných soukromých bytů existují dvě teorie. Podle první je jich mezi investičními byty většina, podle druhé je naopak většina nájemního trhu v Praze tvořena byty kupovanými na investice a těch prázdných je mezi nimi minimum. Podle názoru Hlaváčka platí spíše druhá varianta a bytové situaci v Praze by mnohem více pomohlo, kdyby se zvýšila nabídka nových bytů.

Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) doplnil, že plán zjišťování prázdných bytů podle spotřeby elektřiny je nereálný i prakticky. "PRE určitě nemůže poskytovat data o elektroměrech konkrétních fyzických nebo právnických osob," uvedl. Dodal, že data by zřejmě bylo možné získat jenom o celých oblastech. Navíc by nebyla moc přesná a těžko by se filtrovali lidé například na delší dovolené.

Primátor Hřib je na pracovní cestě na Tchaj-wanu. Po vedoucí svých poradců vzkázal, že k věci již bylo vše podstatné řečeno a o zvyšování daní nepadlo ani slovo. Nyní se prý musí zabývat podstatnými věcmi a k postupu Pospíšila se případně vyjádří až po svém návratu v pondělí.

Radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) doplnil, že jde o nepochopení, Piráti zdanění nenavrhují a pokud by ho navrhli, samozřejmě by to projednali v koalici. "Pan Pospíšil tedy zřejmě nepochopil, že z naší strany žádný návrh nepadl, ačkoliv jsme se mu to snažili opakovaně vysvětlit," uvedl. Data z elektroměrů má podle něj PRE dodat po katastrech, takže se město dozví, že třeba v Bubenči je 10 procent prázdných bytů. "Těžko lze mluvit o nějakém šmírování," uvedl.

Podle lídra Prahy Sobě Jana Čižinského se o žádnou krizi nejedná. "Rádi to probereme, od začátku v pražské koalici každý týden společně rozumně diskutujeme a budeme to dělat i nadále. A jsem si jistý, že najdeme společnou řeč i ve zvyšování dostupnosti bydlení, protože Pražané právě to od nás očekávají," napsal ČTK.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice si řešení tohoto problému určila jako prioritu. Chce se zaměřit na nabídku dostupného bydlení přímo od města i na podporu výstavby developerů i dalších stavebníků, například bytových družstvy. Koalice se nyní pře i o další postup v privatizaci bytů - Piráti a Praha Sobě chtějí ukončit i již schválené odprodeje bytů nájemníkům, zatímco Spojené síly prosazují dokončení těch již slíbených.