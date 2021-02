Pospíšil rozhodl o výhře hokejistů Litvínova v Brně 4:3

Brno - Hokejisté Komety Brno podlehli v předehrávce 41. kola extraligy Litvínovu 3:4 a potřetí za sebou nebodovali. Připsali si tak šestou prohru z posledních sedmi zápasů. Verva naopak vyhrála čtvrté z uplynulých pěti utkání. Přesně tři minuty před koncem rozhodl Tomáš Pospíšil, který po 17 sekundách zareagoval na vyrovnání Petra Holíka. Kometě k zisku nepomohly ani tři body za dvě branky a jednu asistenci amerického kanonýra Petera Muellera.

Už po 77 sekundách se domácí dočkali přesilové hry po Lukešově faulu a za 37 vteřin ji využili. Z levého kruhu prostřelil gólmana Zajíčka Mueller. Další možnost měl Schneider. Kometa se ubránila při Kuskově trestu a v 15. minutě znovu udeřila. Holík předložil puk před odkrytou branku a Mueller se snadno zapsal podruhé mezi střelce.

V druhé třetině byli aktivnější Severočeši, Kometa však dlouho odolávala. Vejmelka si poradil s Balinskisovou střelou. Brňané ustáli i tlak při Hollandově vyloučení, při němž nepřekonal gólmana Komety Jarůšek. V druhé přesilové hře, kterou mu nabídl Vejmelka vyhozením puku do hlediště, se už Litvínov dočkal.

Čtyři sekundy před koncem početní výhody ve 39. minutě se Demel šikovně uvolnil před Dvořáka a jeho pokus tečoval před Vejmelkou Jarůšek, který si s 13 góly upevnil vedení v týmové tabulce střelců.

Severočeši smazali ztrátu ve 44. minutě při Barinkově trestu, kdy Demel nabil na levý kruh Irvingovi a ten trefil protějšího horní roh Vejmelkovy branky. Za 102 sekund už hosté vedli. Pospíšilův bekhendový pokud vykopl brněnský gólman levým betonem před Hübla, který pohodlně doklepl pokus do prázdné branky.

"První třetina byla z naší strany dobrá. Druhá byla ale katastrofická, to jsme se nedostali snad ani z pásma. To se prostě na takové úrovni takovému týmu stávat nesmí. Třetí taky nebyla ideální, ale snažili jsme se. Nebylo to poprvé, že se nám stalo, že dáme gól a hned střídání nato gól dostaneme. Horko těžko jsme se štěstím srovnali a pak se stane tohle," prohlásil útočník Komety Jakub Klepiš.

Kometa sice nedokázala využít k vyrovnání dvě přesilové hry při trestech Ščotky a Irvinga, ale z té druhé ještě proměnila přetrvávající tlak. Po šesti sekundách hry v pěti proti pěti proměnil Holík Muellerovu ideální přihrávku. Litvínov ale bleskově odpověděl. Hübl bekhendem zadovkou zpoza branky uvolnil Pospíšila, který dál Kometě úder, z něhož se už nevzpamatovala.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Co jsme dnes předvedli na ledě, je neomluvitelné. V první třetině jsme možná lehce dali dva góly a pod nějakým dojmem uspokojení jsme do druhé třetiny vstoupili naprosto nekoncentrovaně. Soupeř nás dostal pod tlak a během druhé třetiny na nás šlo dvacet střel, což je strašně moc. Ze zbytečných faulů dostaneme gól, pak to nějakým způsobem dotahujeme a vyrovnáme. Ve finále lajna, která má obranné úkoly, nezvládne roli a dostaneme gól ihned po vhazování. Je to kolaps, který je z naší strany neomluvitelný."

Vladimír Országh (Litvínov): "Měli jsme velmi špatnou první třetinu, kterou jsme odflákli. Nebruslili jsme, vůbec jsme si nepomáhali a prohrávali jsme. Jsem rád, že kluci potom opravdu ukázali charakter. V dalších dvou třetinách jsme si šli za vítězství. I když jsme dostali krátce před koncem gól po přesilovce, tak jsme stihli rychle odpovědět. Pro nás to jsou velmi důležité body, takové charakterové. Po špatném začátku to nakonec pro nás mělo dobrý konec."

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 2. Mueller (Zámorský, Klepiš), 15. Mueller (P. Holík, F. Král), 57. P. Holík (Mueller, Zámorský) - 39. Jarůšek (Demel, P. Zdráhal), 44. Irving (P. Zdráhal, Demel), 45. V. Hübl (Pospíšil), 57. Pospíšil (V. Hübl, F. Lukeš). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, S. Svozil, Gulaši, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Valský - Brabenec, Střondala, Plášek - Kusko, F. Dvořák, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

Litvínov: Zajíček - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich, D. Zeman - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - L. Stehlík, Žejdl, M. Látal - Helt, Jícha, Zygmunt. Trenér: Országh.