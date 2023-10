Pospíšil pokřtí reedici svého prvního alba a za poslední převezme zlatou desku

Praha - Hudebník Luboš Pospíšil považuje vydání svého debutového alba za určitý zázrak, protože téměř dva roky čekal, než se deska v roce 1983 objevila v edičním plánu. Nahrávka Tenhle vítr jsem měl rád, na které se výrazně podíleli také skladatel Ota Petřina a textař Ladislav Kantor, nyní 40 let od prvního vydání vychází v jubilejní reedici. Na koncertu 9. října ji Pospíšil pokřtí v pražském Lucerna Music Baru s hostujícím houslistou Janem Hrubým a s Janem Haubertem z Visacího zámku. Zároveň převezme Zlatou desku Supraphonu za půlmilionový obrat v prodeji své zatím poslední nahrávky Poesis Beat. Pospíšil to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Z příjemných časových důvodů se sešly dvě oslavy naráz. Deska Tenhle vítr jsem měl rád vyšla před prázdninami 1983 a v době dnešního data už byla vyprodaná. Tehdejší Supraphon nepočítal s tím, že by takhle zabodovala. I já jsem z toho byl velmi překvapený, ale další náklad se nedolisoval, protože tehdejší obchodníci si řekli, že by se to neprodalo," vzpomínal Pospíšil.

Rok 1983 byl v mnoha ohledech úspěšným rokem Pospíšila. Následovalo ocenění časopisu Melodie, Tip Melodie 83 a vítězství na Vokalíze 83 s titulní písní právě tohoto alba. "Prostě tenhle rok jsem měl rád," parafrázoval Pospíšil název svého debutu.

Část písní z jeho prvního sólového alba je dodnes součástí Pospíšilova koncertního repertoáru. "Dříve jsme těch věcí hrával víc, ale teď se do vysokých poloh, které tam jsou, sice mohu dostat, ale nevydržím v nich zpívat dlouho. Pravidelně hraju skladbu Tenhle vítr jsem měl rád a k tomu vždycky přidám Moře nebo Knihu míjení. A nedávno jsme oprášili skladbu Ten zcela tvůj způsob, první text Pavla Šruta, který jsme zhudebnili," sdělil třiasedmdesátiletý hudebník.

Jako bonus je k CD přidaná píseň Lásko, lásko, kterou Pospíšil zpíval v předchozí formaci C&K Vocal. "Vydavatel chtěl, aby se na CD objevil bonus. Tam ho přidat, na rozdíl od vinylu, lze. Navrhl jsem píseň Lásko, lásko, protože za ní stojí stejný realizační tým jako za albem Tenhle vítr jsem měl rád, takže to má logiku," uvedl Pospíšil.

Album Poesis Beat, za které převezme zlatou desku, Pospíšil natočil se sestavou tvořenou jeho kamarády. Vedle vlastních textů využil verše básníků Pavla Šruta, Josefa P. Lábuse, Petra Kadlece a Jiřího Hájíčka. "Název Poesis Beat jsem zvolil z několika důvodů. Nesouhlasím s pojmem zhudebněná poezie, pro mě je to vzájemná spolupráce s žijícím autorem. Označení zhudebněná poezie nechávám pro nežijící autory, kteří se do toho už nemohou zapojit," podotkl.

Na oficiální hudební scéně působí Pospíšil od roku 1971, kdy se stal členem souboru C&K Vocal. Předtím hrál v různých beatových kapelách, později odešel na sólovou dráhu. Jeho prvním sólovým počinem byl v roce 1981 singl Kráska v nesnázích. Pospíšil působil také jako zpěvák v jedné ze sestav skupiny Blue Effect a spolupracoval se skupinou Biograf.

V budoucnosti by se mohlo objevit nové album natočené s jeho kapelou kapela 5P, kterou tvoří bubeník Jakub Nývlt, kytarista Mirek Linhart, klavírista a kapelník Ondřej Fencl, baskytarista Jakub Červinka a percusista Michal Hnátek. "Něco chystám, objevil jsem nějaké své první skladatelské pokusy z minulosti, mám i pár nových věcí, něco jsme udělali s Pepou Lábusem. Rychle to nebude, ale možná to bude," dodal.