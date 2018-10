Praha - Předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) Jiří Pospíšil netrvá na postup rimátora. Důvod je, aby neohrozil vznik koalice s Piráty a Prahou Sobě (PS). Primátorem Zlína bude nynější náměstek primátora Jiří Korec z vítězného hnutí ANO. Koalice ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů má 29 křesel z 41. V Hodoníně vznikla koalice vítězného hnutí Pro Hodonín, Svobodných s Piráty a uskupení Pozitivně pro Hodonín, které se skládá z KDU-ČSL, TOP 09 a Konzervativní strany.

Předseda TOP 09 Pospíšil netrvá na postu primátora Prahy

Předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) Jiří Pospíšil netrvá na postup rimátora. Důvod je, aby neohrozil vznik koalice s Piráty a Prahou Sobě (PS). V případě, že by dnes večer na koaličním jednání Piráti ustoupili z požadavku na post primátora, je stále připraven se jím stát. Pospíšil to dnes řekl novinářům na tiskové konferenci. Piráti si pozici primátora nárokují, neboť ve volbách získali nejvyšší procento hlasů. Strany v současné době dokončují programové prohlášení a řeší personální obsazení rady.

"Jednání jasně ukazují, že buď Piráti získají post primátora, a nebo nebude tato koalice. Případná patová situace ohrožující vznik koalice by zklamala celou řadu Pražanů, kteří chtějí změnu. Pod dlouhém jednání a dlouhém rozhodování s našimi zastupiteli a v rámci naší koalice, tak aby vznikla a mohla přinést nový politický styl a novou politickou kulturu na magistrát, jsme se rozhodli, že nebudeme trvat na postu primátora. Tím neříkáme, že se vzdáváme této funkce, ale netrváme na ní," řekl Pospíšil.

O personálních otázkách budou strany jednat dnes večer. Jak jednání dopadnou a zda zástupci koalice oznámí jméno nového primátora, není jasné. "Nechci, abychom se dnes rozešli s tím, že tady máme stále několik kandidátů na primátora. Předpokládám, že dnes bude jasno," řekl.

Pokud by byl primátorem lídr Pirátů Zdeněk Hřib, Spojené síly by měly v 11členné radě obsadit čtyři místa. Dvě z nich připadnou TOP 09 a dvě STAN. Spojené síly mají podle Pospíšila několik variant složení rady, o kterých budou vyjednávat. Konkrétní nechtěl být. Při obsazování postů v radě ale budou Spojené síly prý trvat na odbornosti jednotlivých radních.

Volby v Praze vyhrála ODS a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 zastupitelů a stejný počet křesel má i koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli. Pokud se domluví koalice Pirátů, PS a Spojených sil, bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

Primátorem Zlína bude současný náměstek Jiří Korec z ANO

Primátorem Zlína bude nynější náměstek primátora Jiří Korec z vítězného hnutí ANO. Na primátora ho navrhuje koalice ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů, která má v zastupitelstvu 29 křesel z 41. Ustavující zastupitelstvo bude 1. listopadu.

Koaliční smlouva bude podepsána 31. října, kdy koalice také zveřejní, kolik křesel v radě města připadne jednotlivým stranám. Rada bude mít 11 členů jako v minulém volebním období. Podle Korce bude zachován stejný počet místostarostů, tedy pět. Krajské město v předchozích čtyřech letech vedla koalice STAN a ANO.

Dvaatřicetiletý Korec vstoupil do komunální politiky v roce 2014, kdy byl zvolen za ANO do zastupitelstva města. Náměstkem primátora se stal před dvěma lety. Nahradil náměstka Dalibora Stříbného (ANO), který rezignoval poté, co vyšla najevo jeho snaha získat mimo pořadník městský byt pro přítelkyni. V městské radě měl na starosti kulturu a bytové záležitosti, jeho kompetence přešly na Korce.

Ve svém relativně mladém věku Korec problém nevidí. "Zvažovali jsme to, ale není přeci důvod, proč by mladý člověk nemohl být primátorem. Spíš jde o to, co má za sebou, jaké má kvality, co již zvládl na městě," uvedl Korec, který byl dvojkou na kandidátce ANO a získal více hlasů než lídr Roman Kaňovský.

Korec se chce zaměřit na strategické investice města. "Jsou to velké projekty, které jsme nachystali v rámci koalice v předchozím volebním období. Chceme tyto projekty dokončit, a zároveň chystat nové. Kromě údržby, kterou musíme dělat neustále, musíme dbát na projekty, které jsou pro město Zlín strategické a které ho pozvednou na krajskou úroveň," uvedl Korec. Jmenoval například dopravní terminál, park u zámku či za divadlem, tržiště či převod zimního stadionu na město.

ANO má v zastupitelstvu devět mandátů, stejně tak STAN, kteří skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtí lidovci jich mají pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD bude mít dva zastupitele.

V Hodoníně vznikla trojkoalice, starostou bude radní Střecha

V Hodoníně vznikla koalice vítězného hnutí Pro Hodonín, Svobodných s Piráty a uskupení Pozitivně pro Hodonín, které se skládá z KDU-ČSL, TOP 09 a Konzervativní strany. ČTK to řekl nynější radní města a lídr Pro Hodonín Libor Střecha, který bude starostou. Koalice má 16 mandátů z 31.

Pro Hodonín má osm mandátů, Pozitivně pro Hodonín pět mandátů a Svobodní s Piráty tři mandáty. V opozici skončí ANO, KSČM, Změna a Sdružení nestraníků pro Hodonín.

Pro Hodonín jednalo se všemi. "Všechna jednání byla konstruktivní, ale dohodli jsme se na koalici s Pozitivně pro Hodonín a Svobodnými s Piráty. Je to těsná většina, ale věřím, že to vydrží a že opozice bude konstruktivní. Chceme spolupracovat se všemi kluby," uvedl Střecha.

Podle něj je nejdůležitější zajistit Hodonínu stabilitu, která v minulosti chyběla. Často se tam totiž rozpadaly koalice. "Chceme se zasadit o celkový rozvoj města, o revitalizaci a větší otevřenost. Chceme lépe komunikovat s občany a zajišťovat jejich potřeby," řekl Střecha.

V minulém volebním období Střecha kandidoval za ANO a stal se radním. Kvůli vnitřním sporům se ale ANO v Hodoníně rozpadlo. Rozpadla se také koalice a starostku Milanu Grauovou (za ANO) nahradil Milan Lúčka (za ANO). Lúčka už nyní nekandidoval, letos se stal důchodcem. V končícím volebním období se koalice v Hodoníně rozpadla jednou, v tom předešlém ale byly čtyři koalice a vystřídali se tři starostové.

Hodonín leží poblíž hranice se Slovenskem. Má bezmála 25.000 obyvatel, roční rozpočet je kolem 600 milionů korun.

V Kralupech nad Vltavou vznikla koalice STAN s ODS a Novou vlnou

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku vznikla koalice vítězného hnutí STAN s ODS a Novou vlnou. Koalice má 15 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Starostou by měl být lídr kandidátky STAN Marek Czechmann (za STAN), dosavadní starosta a senátor Petr Holeček (STAN) se před volbami rozhodl, že už město vést nechce. O podpisu koaliční spolupráce dnes ČTK informoval mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.

"Všechny tři subjekty se dohodly na bodech společného programu, na vzájemných kompetencích i na obsazení pozic ve vedení města," uvedl Levý. STAN obsadí v sedmičlenné radě dvě místa radních a pozici starosty, oba další členové koalice pak každý po funkci místostarosty a radního.

Podle informací ČTK by místostarosty měli být Libor Lesák (ODS) a Vojtěch Pohl (nez.) z kandidátky Nová vlna. Dohodu ale ještě musí odhlasovat zastupitelé na ustavujícím jednání, které se uskuteční ve středu 31. října v Kulturním domě Vltava.

Ve městě zvítězilo hnutí STAN téměř s 29 procenty hlasů a šesti mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila ODS s 22 procenty a pěti mandáty. Po čtyřech křeslech v zastupitelstvu mají ANO a Kralupy Nová vlna, dva mandáty má KSČM s nezávislými kandidáty.