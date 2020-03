Pospíšil bude tajemníkem Brna, vzdá se funkce náměstka primátorky

Brno - Tajemníkem brněnského magistrátu se od dubna stane primátorčin náměstek Oliver Pospíšil (ČSSD). ČTK to dnes řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Pospíšil se do konce března vzdá funkce náměstka, nahradí ho jiný stranický kolega. Řadovým členem ČSSD zůstane, uvedl Pospíšil. Na tajemnické pozici nahradí Pavla Loutockého, který po 27 letech odchází do důchodu.

Tajemníka jmenuje ze zákona starosta nebo primátor, je k tomu potřeba souhlasu ředitele krajského úřadu. "My jsme ten souhlas obdrželi dnes. Ve čtvrtek s účinností od dubna jmenuji tajemníkem Olivera Pospíšila, který vyhrál výběrové řízení ze 13 kandidátů," uvedla Vaňková.

Podle ní je největší Pospíšilovou předností, že magistrát zná z pozice samosprávy i státní správy. "Strach z politického ovlivnění nemám, protože je to člověk se svým názorem, který bude postupovat v souladu se zákonem a svým svědomím. Nemám obavy, že by se apolitická funkce stala funkcí politickou," řekla Vaňková.

Pospíšil uvedl, že posledních 18 let pracoval pro město jako komunální politik. Náměstka dělá nyní Vaňkové, dříve byl náměstkem primátora Romana Onderky (ČSSD). "Svoji dlouhodobou práci pro město považuju spíše za výhodu, ne za handicap," dodal Pospíšil.

Jako tajemníka ho kritizuje hnutí Žít Brno, které bylo ještě v minulém volebním období v koalici, ale nyní v zastupitelstvu chybí. Podle bývalého náměstka Matěje Hollana bude Pospíšil podjatý, ochromí chod úřadu a ohrozí strategické projekty města. "Výhrady jsem zaznamenal, ale pochopil jsem, že to je nějaký osobní problém vůči mně. Někdo straší, že budu politikařit, ale to je vyloučeno. Na tajemníka je vidět, a kdybych dělal politiku, snadno se na to přijde," uvedl Pospíšil.