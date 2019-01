Praha - Martin Prokop i ve čtvrtém startu na Rallye Dakar vylepšil své maximum, potvrdil pozici nejlepšího českého jezdce věnujícího se dálkovým soutěžím i příslušnost k absolutní světové špičce. O lepší než 6. místo, což je české maximum, jej připravily technické problémy v první části rallye, zdravotní komplikace ve druhé polovině a zřejmě i čin fair play, kdy v závěru na trati pomáhal svému sokovi v boji o 5. pozici Cyrilu Despresovi z Francie.

"Furt to jde dopředu, ale už je před námi jen pět místeček, takže to bude těžší a těžší. Musím se ale přiznat, že jsme pořadí během Dakaru moc nesledovali. Za prvé to blbě začalo a bylo mi ukradené, kde jsme. Měli jsme hodinu ztrátu. Postupem času jsem ale začal tušit, že už se motáme kolem desítky," řekl Prokop na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Pilot MP Sports týmu byl po první etapě až 44., postupně se ale posouval vpřed a v polovině rallye byl už osmý. "Došlo mi, že vyrovnaná jízda může být klíčem k úspěchu. Bylo vidět, jak kluci na čele jsou zběsilí a nervózní. Bylo vidět, že je to jejich práce a oni musí předvést výkon, za který jsou placení. Dělali psí kusy a já si řekl, že tohle může být šance," podotkl šestatřicetiletý pilot.

"Řada z nich nasadila tempo, které bylo za hranicí Dakaru. Nedá se jet 3000 kilometrů to, co auto povolí. Lidský faktor ho musí přenést přes těžké věci, kde se musí jet opatrně," řekl Prokop, který nakonec zřejmě mohl dojet pátý.

V předposlední etapě ale postavil zpět na kola Desprese. "Mezi jezdci v čele se to nedělá, ale já jsem se rozhodl, že mu pomůžu, i když se to možná může zdát divné. A i někteří mi řekli, že jsem to dělat neměl. Každý se chová, jak to cítí, a já vím, že bych to v budoucnu udělal znova," uvedl Prokop, jenž dnes od českého zastoupení Fordu převzal cenu fair play.

Prokop se představil na Dakaru počtvrté, netroufl si ale říct, zda byl letošní ročník nejtěžší. "První dvě etapy jsem si říkal, že je to jednoduché. Jako pro děti. Od třetího dne to gradovalo. Slíbili nám, že obtížnost půjde nahoru, a do puntíku to splnili. I poslední nejkratší etapa byla těžká. Už jsem ale projel spoustu těžkých kilometrů a nemůžu říct, že by to bylo nejtěžší. Bylo to extra obtížné a byla silná sportovní stránka," uvedl.

Rodák z Jihlavy se brzy začne chystat na další ročník Dakaru. K vylepšení výsledku potřebuje vyřešit problémy s tlumiči, které jej letos po celou rallye provázely. "Díky tomu bych řekl, že jsem měl horší auto než loni. Spoustu věcí jsme vylepšili, tlumiče ale ne. Tohle je teď alfa a omega všeho," řekl Prokop.

Letos neplánuje startovat v kompletním seriálu Světového poháru cross country rallye jako loni. "Mezinárodní federace v něm udělala změny a pokazila, co mohla. Pojedeme jen náročnější a delší závody, které budou složitější na navigaci. Vše bude směřovat k Dakaru," uvedl.