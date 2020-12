Posledním lyžařským vítězem roku je Mayer, vyhrál sjezd v Bormiu

Bormio (Itálie) - Odložený sjezd v italském Bormiu, jenž uzavřel letošní rok ve Světovém poháru, vyhrál rakouský lyžař Matthias Mayer. Dvojnásobný olympijský vítěz si ve vyrovnaném závodě na sjezdovce Stelvio připsal jubilejní desáté vítězství v kariéře.

Třicetiletý Mayer se postaral o první rakouskou výhru v sezoně v závodě, v němž lyžaře na stupních vítězů dělilo pouhých šest setin sekundy. Druhý skončil s odstupem čtyř setin další Rakušan Vincent Kriechmayr, jenž zopakoval výsledek z úterního superobřího slalomu. Třetí byl Švýcar Urs Kryenbühl.

"Čtyři setiny, to je extrémně vyrovnané. Šel jsem do toho od startu až do cíle a vyplatilo se. Trať byla jiná než v tréninku. Některé části se jely lépe, jiné byly zase těžší, protože tam bylo víc vln," řekl Mayer, jenž vyhrál na OH v Soči 2014 sjezd a o čtyři roky později v Pchjongčchangu superobří slalom.

První stupně vítězů v sezoně těsně unikly pětinásobnému vítězi sjezdu v Bormiu Dominiku Parisovi. Italský lyžař, který se vrací po lednovém těžkém zranění kolena, zaostal za Kryenbühlem o sedm setin.

Na úterní vítězství v super-G nenavázal Ryan Cochran-Siegle, jenž byl nejrychlejší i v obou víkendových trénincích na sjezd. Američan udělal při riskantní jízdě dvě chyby, které ho odsunuly na sedmou pozici.

O jednu příčku před ním skončil úřadující vítěz SP Aleksander Aamodt Kilde z Norska, jenž vede pořadí sjezdu a nově i celkové hodnocení. V čele o tři body vystřídal Francouze Alexise Pinturaulta, který dnes nestartoval.

Sjezd v Bormiu se měl původně jet už v pondělí, kvůli počasí byl ale dvakrát přesunut až na dnešek.

Program Světového poháru lyžařů bude pokračovat v roce 2021 příští týden slalomem v Záhřebu, kde už tuto neděli pojedou ženy. Rychlostní specialisty čeká v polovině ledna klasický sjezd ve Wengenu.

Muži - sjezd: 1. Mayer 1:57,32, 2. Kriechmayr (oba Rak.) -0,04, 3. Kryenbühl (Švýc.) -0,06, 4. Paris (It.) -0,13, 5. M. Caviezel (Švýc.) -0,16, 6. Kilde (Nor.) -0,28, 7. Cochran-Siegle (USA) -0,30, 8. Bailet -0,38, 9. Clarey (oba Fr.) -0,47, 10. Feuz (Švýc.) -0,59.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Kilde 190, 2. Mayer 158, 3. Cochran-Siegle 136, 4. Kryenbühl 127, 5. Feuz 126, 6. Čater (Slovin.) 106.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Kilde 465, 2. Pinturault (Fr.) 462, 3. Odermatt (Švýc.) 391, 4. Kristoffersen (Nor.) 312, 5. M. Caviezel 307, 6. Cochran-Siegle 273.