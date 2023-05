Posledního rozloučení s disidentkou Šustrovou se účastnily stovky lidí

Praha - Posledního rozloučení s jednou z nejvýraznějších osob českého disentu, publicistkou a překladatelkou Petruškou Šustrovou se dnes odpoledne účastnily stovky lidí. Pozůstalí přátelé a blízcí, ale i truchlící zástupci veřejnosti tak zcela zaplnili kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Jedna z prvních signatářek a mluvčí Charty 77 zemřela 6. května ve věku 75 let. K poslednímu odpočinku bude česká publicistika uložena na Vinohradském hřbitově.

Fotogalerie

"Petruška byla svérázná a netuctová osobnost. S jejími kroky byl ale vždy spojen zájem o to, co se děje okolo... Nebyla to pouhá zvědavost, byl to zájem, který přecházel v činy a jasné postoje," pronesl v úvodu pohřební mše biskup Václav Malý.

Komunistický režim si Šustrové začal všímat už roky před vznikem Charty 77. Tehdy jako studentka dějepisu a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Šustrová v roce 1968 spoluzaložila Hnutí revoluční mládeže, které vyjadřovalo odpor vůči tehdejší politické situaci v Československu. Kvůli činnosti v hnutí pak strávila dva roky za mřížemi. Malého synka, který se jí narodil v roce 1967, mohla vídat jen při návštěvách ve vězení.

Perzekuce režimu jí znemožňovaly ucházet se o odborné zaměstnání, nejdříve pracovala na poště a jako uklízečka a od roku 1982 do Sametové revoluce nemohla sehnat zaměstnání žádné.

Po pádu totality začala Šustrová pracovat v Nezávislém tiskovém středisku a poté v týdeníku Respekt, který z něj vznikl. V letech 1990 až 1992 byla náměstkyní ministra vnitra, působila jako novinářka a překladatelka z angličtiny, ruštiny a polštiny a mimo jiné také jako mezinárodní pozorovatelka několika voleb v zemích s ohroženou demokracií. Byla i scenáristkou dokumentárních filmů pro Českou televizi.

I ve své překladatelské činnosti se zaměřovala především na díla zahraničních historiků, například americké novinářky a historičky Anne Applebaumové, amerického historika Timothyho Snydera nebo polského historika Andrzeje Grajewského. Mnoho let psala pro Lidové noviny a za svou novinářskou práci obdržela v roce 2010 prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky.

"Já jsem obdivoval její smysl pro čistotu českého jazyka," řekl dnes také biskup Malý a pokračoval: "Ano, Petruška usilovala o spravedlnost pro druhé. V křesťanském slova smyslu spravedlnost znamená právě přijetí a vděčnost tomu, který nám dal život. Toto se Petruška snažila spojovat... Zamysleme se při této příležitosti nad tím, nakolik usilujeme o cestu, která má smysl a prohlubuje solidaritu mezi lidmi." Na to si musí zodpovědět každý sám, dodal.