Poslední Zlín porazil Vítkovice 4:1

Zlín - Hokejisté posledního Zlína porazili ve 49. kole extraligy Vítkovice 4:1, bodovali počtvrté za sebou a potřetí z toho vyhráli. Shodně gólem a asistencí se na tom podíleli útočník Valentin Claireaux a obránce Ondřej Němec. Ostravané podruhé za sebou nebodovali.

Berani hráli od 3. minuty přesilovku, málem ale sami inkasovali. Do úniku se dostal Lakatoš, Forsbergovu kličku ale v gól neproměnil. Hosté byli velmi nedisciplinovaní. V 6. minutě sudí přísně vyloučil Lindberga za zákrok ve středním pásmu. Vítkovičtí si však stěžovali až příliš a za nesportovní chování navrch dostala dvě minuty lavička hostů a osobní trest Hruška. V čase 5:17 tak měly Vítkovice na kontě již 16 trestných minut.

Zlín hrál celé dvě minuty přesilovku pět na tři, jenomže ta ukázala, proč jsou Berani poslední. Gólu se dočkali domácí až po jejím skončení. Makarenko při zavážení puku do útočné třetiny neměl komu nahrát, a tak vystřelil a překonal Stezku. Pro ruského útočníka to byla první trefa v české extralize. Vyrovnat mohl Lednický, na Kašíka ale zblízka nevyzrál.

Velká nedisciplinovanost provázela Ostravany i ve druhém dějství. Po necelých čtyřech minutách poslal Lindberg na mantinel Žižku a dostal trest na pět minut a do konce utkání. Zlínský bek skončil v nemocnici. Když za minutu fauloval Flick, Berani měli podruhé v zápase dvouminutovou hru pět na tři.

Tentokrát už ji po nějakém čase využili. Gazdovu střelu dorazil do prázdné branky Claireaux. Vítkovice snížily ve 34. minutě, kdy se trestuhodně mezi čtyřmi soupeři prosmýkl Lakatoš a ač byl faulován, překonal Kašíka. Zlín ale za necelé dvě minuty znovu vedl o dvě trefy. Gól vstřelil z hranice kruhu Němec.

Žižkovu absenci Zlín hrající jen na šest obránců řešil přesunutím kapitána Kubiše do defenzivy. Hosté mohli snížit při vyloučení Ference, jenomže Lakatoš pálil pouze do horní tyčky. V 51. minutě se Lakatoš připletl jako třetí do potyčky, díky čemuž hrál Zlín přesilovku, ve které už na 4:1 zvýšil Hejcman.

A když Berani vyhráli také v pěstním souboji a Sedláček složil k ledu Lednického, mohli domácí slavit čtvrtý zápas v řadě, ve kterém bodovali.

PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Makarenko (Ferenc, Suhrada), 27. Claireaux (Gazda, Honejsek), 36. O. Němec (Claireaux, Mallet), 53. Hejcman (Suhrada, O. Němec) - 34. Lakatoš (Marosz). Rozhodčí: R. Svoboda, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:6, navíc Sedláček 5 min. - J. Hruška 10 min., Lednický 5 min., Lindberg 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Zlín: Kašík - Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec , Ferenc, Žižka - Mallet, Claireaux, Honejsek - Michasjonok, Hejcman, Köhler - Zabusovs, R. Veselý, Kubiš - P. Sedláček, Makarenko, Okál - od 30. navíc Fryšara. Trenér: L. Jenáček.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Plášil, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Flick, R. Bondra - Lindberg, Marosz, Lednický - Fridrich, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.