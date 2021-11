Poslední Zlín podlehl Kladnu 1:5 a ztrácí na něj už deset bodů

Zlín - Hokejisté posledního Zlína prohráli ve 23. kole extraligy se čtrnáctým Kladnem 1:5 a ztrácejí na Rytíře už deset bodů. Berani si připsali šestou porážku za sebou a nezískali při této sérii ani bod. Středočeši zabrali po čtyřech prohrách za sebou. Shodně gól a asistenci si v dresu vítězů připsali Adam Kubík, Antonín Melka a Jakub Strnad.

Zlín do veledůležitého boje se sousedem v tabulce vyrukoval bez dvou nejproduktivnějších hráčů. Útočník Tomáš Mikúš byl na vlastní žádost vyměněn do Karlových Varů za dnes debutujícího beka Tomáše Hanouska, obránce Peter Trška se nevešel do sestavy. A tak nejproduktivnějším Beranem byl v zápase pouze sedmibodový Antonín Honejsek.

Rytíři duel nezačali vůbec dobře, když hned po 33 sekundách Dotchin vyhodil puk mimo mantinely a Zlín hrál přesilovku. To dostalo Berany do úvodního náporu, který zesílil v osmé minutě při další početní výhodě. Jenže Karafiáta v šanci vychytal Bow, po ráně Gazdy zase zvonila tyč.

Ofenzívu Rytířů táhl kapitán Plekanec, jenž byl dvakrát velmi blízko ke skórování, celkem v první třetině vystřelil na branku hned šestkrát, gól ale z jinak ofenzivního utkání nepadl v první třetině ani na jedné straně.

I ve druhé části kralovali brankáři: Kašík uspěl proti Jágrově dorážce, Bowa podruhé v zápase zachránila tyč, tentokrát po ráně Mamčicse. Berani ale otevřeli skóre ve 28. minutě, kdy Zbořil na útočné modré čáře obral o puk Wooda a uspěl v samostatném úniku.

Razantně se změnila situace o pět minut později. Po vzájemném vyloučení se hrálo na obou stranách ve čtyřech, čehož k vyrovnání využil nenápadnou přízemní střelou právě Wood. A opaření Moravané si dobře rozehraný zápas do pauzy pokazili ještě víc.

Hejcman v poslední minutě druhé třetiny zbytečně udeřil pěstí soupeře do obličeje a Kladno hrálo poprvé v zápase přesilovku. K využití mu stačilo 31 sekund, v čase 39:47 překlopil stav na stranu Středočechů Kubík.

Od té doby už byli Berani mimo hru. Zkraje třetí části už na 3:1 zvýšil z dorážky Strnad a Zlín, který od nástupu trenéra Jenáčka dal ve 13 zápasech jen třikrát více než jeden gól za utkání, se topil ve vlastní nemohoucnosti.

V 57. minutě pak na rozdíl tří gólů zvýšil Melka, jehož pokus do vlastní sítě usměrnil Mamčics. Návštěva sezony ve Zlíně 5312 diváků pak ještě viděla trefu Berana do prázdné branky při power play domácích.

PSG Berani Zlín - Rytíři Kladno 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 28. A. Zbořil - 34. Wood (Baránek), 40. Kubík (Dotchin, Plekanec), 43. J. Strnad (M. Filip, Melka), 57. Melka (J. Strnad), 59. M. Beran (Kubík). Rozhodčí: Hradil, Vrba – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 5312.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, Žižka, T. Hanousek, Ferenc - Flynn, P. Sedláček, Kubiš - Vopelka, Honejsek, A. Zbořil - Okál, Hejcman, Karafiát - Frömel, R. Veselý, Sebera. Trenér: Jenáček.

Kladno: Bow - Dotchin, J. Suchánek, Ticháček, Wood, Baránek, Zajíc - Jágr, Plekanec, Hlava - Dvořáček, Kubík, M. Beran - Melka, M. Filip, J. Strnad - Kristo, Pitule, Ciampini. Trenér: D. Čermák.