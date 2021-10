Poslední Zlín bude o výhru bojovat proti Mladé Boleslavi

Praha - Hokejisté posledního Zlína zůstali v sezoně jediným týmem, který se dosud nedočkal tříbodové výhry. O odmazání nuly v kolonce výher v základní hrací době budou hrát v pátečním 12. extraligovém kole proti Mladé Boleslavi. Středočeši se naopak mohou posunout do čela tabulky, ale záležet bude i na tom, jak si povede Třinec v Olomouci. Lídrem jsou s dvoubodovým náskokem hráči Pardubic, kteří mají v pátek volno. Mladá Boleslav i Oceláři mají na Dynamo dvoubodové manko.

Zlín narazí na soupeře, s nímž nedávno měnil hráče. Do Mladé Boleslavi zamířil Tomáš Fořt, opačným směrem se přesunuli další útočníci Adam Zbořil a Oscar Flynn. Místo bojů o čelo tabulky, k nimž si výměnou dopomohl Fořt, se tak rázem propadli až na dno soutěže.

"Nejsme v pohodě, dostáváme se do stavu, kdy řešíme situace špatně. Místo nahrávky střela a opačně, je složité se z toho vymotat. Každopádně trenéři odvádějí hodně práce, máme od nich plno informací. Víme, co máme a chceme hrát, ale nejsme schopni to zrealizovat," uvedl zkušený obránce Beranů Tomáš Žižka.

Bruslaře udrželo v zápasovém rytmu páté vystoupení v Lize mistrů. Při porážce 0:1 s Curychem však trenéři sáhli ke změnám v sestavě. "Chtěli jsme vidět mladé kluky a rozložit síly, protože nás čeká náročný víkend," vysvětlil trenér Radim Rulík.

Olomouc nastoupí posedmé z devíti utkání od začátku sezony doma a za poslední tři starty neztratila ani bod. Naposledy hráli Hanáci ve čtvrtek. "O víkendu jsme si trošku odpočinuli, zápasů bylo totiž opravdu hodně. V pondělí jsme se sešli a pořádně potrénovali. Už se těšíme na další utkání. Budeme chtít Třinec porazit," uvedl pro klubový web útočník Jakub Navrátil.

Třinec bude usilovat o natažení série osmi utkání, v nichž bodoval. "Program je v těchto dnech poměrně náročný, ale věřím, že po středečním utkání Ligy mistrů zregenerujeme a podáme kvalitní výkon," řekl trenér Václav Varaďa.

Liberec se dostal z nejhoršího, když v úterní předehrávce 14. kola otočil duel s Českými Budějovicemi z 0:1 na konečných 3:2 a utnul sérii šesti porážek. "Každé vítězství je důležité. Po tom, co se nám stalo, si ho vážíme o to víc. Teď už se ale musíme připravovat na Spartu. Chceme zvítězit ve všech zápasech," prohlásil obránce Ondřej Vitásek.

Pražané nepůjdou do reprízy semifinále minulé sezony v ideálním rozpoložení, neboť za poslední dvě utkání zaznamenali pouze bod. "Bohužel nedáváme góly, což nás už pár zápasů trápí," přiznal asistent trenéra Jaroslav Hlinka. Chuť si však sparťané spravili mimo extraligu, v důležitém utkání Ligy mistrů totiž zdolali ve středu Bremerhaven 5:2.

Hradec Králové svede bitvu s Brnem. "Je super, že nějaké body pořád jakžtakž sbíráme, ale pořád je to začátek sezony. Nějaké zápasy se nám nepovedly, ale pak jsme třeba sebrali bodíky v zápasech, kde jsme byli třeba horší, tak snad to tak půjde i dál. Kometa je silná v přesilovkách, mají na to dobré hráče a potvrzují to každý rok. Musíme se vyvarovat faulů a hrát co nejvíc v pěti, abychom je do přesilovek nepouštěli. Zároveň musíme hrát svou hru," řekl útočník Jakub Orsava.

Brno v posledních dvou utkáních před vlastním publikem nebodovalo, navíc vstřelilo vždy jen jednu branku. "A na jeden gól můžeme jen těžko vyhrát. Máme náročný program, ale to nikoho neomlouvá. Můžeme se jen co nejlépe nachystat na další utkání. Doma musíme ty body získávat a ne ztrácet," konstatoval asistent trenéra Jiří Horáček.

Vítkovice se poprvé v sezoně a po šesti zápasech venku představí na domácím ledě. Po Litvínovu je však čeká další série čtyř duelů venku. "Určitě se na to těšíme. Faktem ale je, že na ledě na velké hale jsme byli před zápasem jen jednou, což není moc, vzhledem k tomu, že jsme tady měsíc a půl netrénovali vůbec. Věříme, že se nám podaří domácího prostředí využít ve svůj prospěch," řekl vítkovický trenér Miloš Holaň.

Litvínov nedělním vítězstvím v Českých Budějovicích ukončil sérii sedmi porážek. "Nálada je určitě lepší, protože jsme přerušili negativní sérii porážek. Trochu jsme se potěšili, ale pořád je před námi hodně práce a hodně věcí musíme zlepšit. Celý týden jsme na tom pracovali. Potřebujeme, abychom konečně nějak ustálili naše výkony," řekl kouč Vladimír Országh.

Ve zbývajícím programu se Kladno pokusí vrátit na vítěznou vlnu proti Plzni, která se však hodně zlepšila. Škoda bodovala šestkrát v řadě a za poslední tři utkání neztratila ani bod. Karlovy Vary čeká po třech prohrách v řadě boj s Českými Budějovicemi, které zůstaly dvakrát po sobě bez bodového zisku.

Statistické údaje před pátečními zápasy 12. kola: HC Energie Karlovy Vary (9.) - Motor České Budějovice (8.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 10 zápasů/7 bodů (3 branky + 4 asistence) - Lukáš Pech 11/14 (3+11). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,42 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,04 a jednou udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,05 a 90,91 - Dominik Hrachovina 3,12 a 89,04, Jan Strmeň 5,45 a 83,33. Zajímavosti: - Energie se vrací na domácí led po čtyřech duelech venku poprvé od 21. září, kdy doma porazila Kladno 7:4. - Karlovy Vary třikrát za sebou prohrály a získaly jediný bod. - Motor dvakrát za sebou nebodoval a prohrál pět z posledních sedmi zápasů. - V minulé sezoně, před kterou se České Budějovice vrátily po sedmi letech do extraligy, vyhrály Karlovy Vary tři ze čtyř vzájemných zápasů. - Obránce Jan Štencel z Českých Budějovic může v neděli proti Vítkovicím sehrát 400. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (13.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 6/6 (1+5) - Patrik Zdráhal 10/9 (3+6). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 1,75 a 94,53, Daniel Dolejš 3,50 a 87,04 - Denis Godla 2,78, 89,95 a jednou udržel čisté konto, Šimon Zajíček 5,28 a 83,13. Zajímavosti: - Vítkovice se v sedmém utkání v sezoně představí poprvé doma. Ze šesti duelů mimo svůj led mají vyrovnanou bilanci tří výher a tří porážek v běžné hrací době. - Litvínov v neděli vyhrál v Českých Budějovicích 3:0 a ukončil sérii sedmi porážek. - Venku Verva bodovala ve třech z pěti duelů v této sezoně a z toho dvakrát vyhrála. - Vítkovice porazily doma Litvínov pětkrát za sebou a Severočeši naposledy uspěli v Ostravě 9. prosince 2018, kdy zvítězili 3:0. PSG Berani Zlín (15.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 11/9 (2+7) - Pavel Kousal, David Šťastný oba 11/10 (4+6). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,43 a 91,15, Daniel Huf 3,57 a 89,36 - Gašper Krošelj 1,82 a 93,78, Jan Růžička 1,76 a 92,78. Zajímavosti: - Zlín se představí doma po čtyřech utkáních mimo svůj led poprvé od 24. září, kdy podlehl Karlovým Varům 0:3. - Berani prohráli pětkrát za sebou a dosáhli na jediný bod. - Zlín doma prohrál všechny čtyři duely v této sezoně a získal jen bod. - Mladá Boleslav vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Ve vzájemných zápasech vyhrál Zlín třikrát za sebou a ztratil jen bod. - Zlínský útočník Pavel Kubiš si odpyká jednozápasový disciplinární trest za faul na pardubického Michala Hrádka. - Útočník Antonín Honejsek ze Zlína může sehrát 500. zápas v extralize. - Zlínský obránce Tomáš Žižka v neděli oslaví 42. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Kometa Brno (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Graeme McCormack 10/9 (3+6) - Petr Holík 10/9 (0+9). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,53, 94,44 a dvakrát udržel čisté konto, Henri Kiviaho 3,00 a 86,36 - Matej Tomek 2,68 a 89,39, Lukáš Klimeš 4,08 a 87,74. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Hradec Králové doma zvítězil ve třech ze čtyř duelů v této sezoně. - Kometa prohrála tři z posledních čtyř utkání. - Brňané venku čtyřikrát za sebou bodovali a z toho třikrát vyhráli. - Hradec Králové vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. Naposledy se ale radovala Kometa, která na konci února vyhrála na východě Čech 4:1. - Asistent trenéra Komety Jiří Horáček v pátek oslaví 34. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (10.) - HC Sparta Praha (5.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 11/9 (4+5) - Erik Thorell 9/12 (5+7). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,61, 92,08 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,97 a 89,89 - Alexander Salák 2,57 a 90,06, Jakub Neužil 3,14 a 90,00. Zajímavosti: - Bílí Tygři v úterý doma zdolali České Budějovice 3:2 a ukončili sérii šesti porážek. - Liberec doma bodoval ve třech ze čtyř zápasů v ročníku a z toho dvakrát vyhrál. - Sparta po sérii pěti vítězství prohrála dvakrát za sebou a získala jediný bod. - Pražané se v desátém duelu v sezoně představí venku teprve potřetí. Po úvodní výhře v Pardubicích 5:2 stejným výsledkem prohráli v Českých Budějovicích. - Liberec vyřadil v minulé sezoně Spartu v semifinále po výhře 4:3 na zápasy. - Sparta vyhrála tři z posledních čtyř duelů v Liberci a jedinou porážku z toho utrpěla až v prodloužení. Rytíři Kladno (14.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Nicolas Hlava 10/10 (3+7) - Martinš Dzierkals 10/10 (5+5). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,25 a 90,15 - Dominik Pavlát 3,24 a 83,78, Miroslav Svoboda 1,00 a 96,88. Zajímavosti: - Kladno bodovalo ve třech z posledních čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhrálo. - Rytíři doma vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. - Plzeň bodovala šestkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrála. V posledních třech duelech neztratila ani bod. - V sezoně 2019/20, kdy Kladno hrálo naposledy extraligy, Plzeň vyhrála tři ze čtyř vzájemných soubojů. - Devětačtyřicetiletý hrající majitel Kladna Jaromír Jágr může sehrát 200. zápas v domácí nejvyšší soutěži. HC Olomouc (6.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: David Krejčí 8/12 (7+5) - Erik Hrňa 9/14 (7+7). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,45 a 90,80, Jakub Sedláček 1,50 a 94,83 - Marek Mazanec 2,13, 92,43 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,44 a 90,00. Zajímavosti: - Olomouc třikrát za sebou naplno bodovala a prohrála jediný z posledních pěti zápasů. - Hanáci doma vyhráli pět ze šesti utkání v této sezoně. - Třinec bodoval osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál. - Útočník Jan Knotek z Olomouce oslaví v pátek 34. narozeniny a dalšímu forvardovi Hanáků Rostislavu Oleszovi bude v neděli 36 let. - Polský útočník Aron Chmielewski z Třince v sobotu oslaví 30. narozeniny. - Útočník Lukáš Kucsera z Olomouce může v neděli v Pardubicích sehrát 400. zápas v extralize. Další program: Neděle 10. října - 13. kolo: 16:00 HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín, 17:00 Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera, 17:20 BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno (ČT Sport), 17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 19:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc.