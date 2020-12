Poslední závod sezony F1 v Abú Zabí vyhrál Verstappen

Abú Zabí - Poslední závod sezony formule 1 Velkou cenu Abú Zabí vyhrál Max Verstappen a připsal si druhý letošní triumf. Za pilotem Red Bullu se seřadili jezdci Mercedesu Valtteri Bottas a mistr světa Lewis Hamilton, který si sedmý titul a vyrovnání rekordu Michaela Schumachera zajistil už v listopadu v Turecku.

Verstappen odstartoval z pole position a v nezáživném závodě si bez problémů dojel pro vítězství s náskokem 16 sekund před Bottasem. Pilot Mercedesu díky druhé příčce s přehledem udržel před Verstappenem pozici vicemistra světa. Bottas nasbíral 223 bodů, Verstappen 214.

"Už včera to bylo dobré, a když mi vyšel start, tak už jsem se mohl soustředit na výdrž pneumatik. Když potom mercedesy začaly ztrácet, tak jsem mohl trochu povolit. Celkově to dnes od nás byl povedený závod. Výhru si užiju, ale už se těším domů," řekl v televizním rozhovoru Verstappen.

Bottas přiznal, že rychlost Red Bullu ho překvapila. "Mysleli jsme si, že budeme mít stejnou závodní rychlost. Ale Red Bull byl dnes překvapivě rychlý. Dokázali kontrolovat závod, a když potřebovali, tak nám vždycky odjeli. Přitom si myslím, že jsem odjel dobrý závod, bez chyb, jen z auta už víc vymáčknout nešlo," dodal.

Hamilton, který se v Abú Zabí vrátil do monopostu poté, co kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vynechal minulý závod v Bahrajnu, na Verstappena ztratil 18 sekund. Pětatřicetiletý pilot Mercedesu, jemuž pomohl k zisku rekordního sedmého triumfu v Poháru konstruktérů za sebou, zakončil sezonu s bilancí 11 vítězství.

"S ohledem na to, čím jsem si poslední týdny prošel, je to dobrý výsledek," řekl Hamilton a přiznal, že výpadek kvůli koronaviru byl hodně znát. "Tak unavený jsem se ještě necítil. Ale pozitivní je, že jsem to zvládl, zejména když ještě před týdnem to vypadalo, že tady nebudu," dodal.

"Nicméně doufám, že v nové sezoně budeme mít auta, za kterými bude snazší jezdit. Nevím, jestli to byl nudný závod, ale jakmile jste se k někomu přiblížili na dvě sekundy, začalo vám to v tom 'špinavém' vzduchu hned klouzat," přidal Hamilton, který zatím stále neprodloužil smlouvu s Mercedesem.

Čtvrté místo v Abú Zabí obsadil Alexander Albon z Red Bullu před dvojicí Lando Norris, Carlos Sainz, kteří tak McLarenu zajistili třetí místo v konečném hodnocení stájí. Pohár konstruktérů ovládl Mercedes s 573 body, druhý byl Red Bull (319), McLaren získal 202 bodů.

Možná poslední závod ve formuli 1 na dlouhou dobu nevyšel Sergiu Pérezovi. Pilot Racing Pointu, který zatím stále nemá místo pro nový ročník, kvůli technickým problémům po osmi kolech skončil. Nenavázal tak na minulou Velkou cenu Sáchiru, kde se dočkal prvního vítězství v kariéře.

"Je smutné loučit se s týmem takhle, někteří měli slzy v očích," řekl Pérez. "Já nicméně odcházím spokojený a tomuhle týmu budu ve formuli vždycy fandit, takže doufám, že je zase uvidím vítězit. Těžko říct, co se bude dít teď. Těším se na volno, a když se něco objeví, já jsem připraven," prohlásil.

Rozlučkou s Ferrari byl dnešní závod pro Sebastiana Vettela. Čtyřnásobný mistr světa, jenž bude v nové sezoně jezdit za Aston Martin, nynější Racing Point, obsadil v Abú Zabí 14. místo.

Sezona měla mít původně 22 závodů, její průběh ale výrazně narušila pandemie koronaviru. Původní březnový start byl odložen na červenec a nakonec se odjelo 17 Velkých cen, z nichž některé byly do kalendáře zařazeny pouze provizorně pro aktuální ročník. Zrušeno kvůli nákaze covid-19 bylo 13 závodů.

Velká cena Abú Zabí formule 1:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:36:28,645, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -15,976, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -18,415, 4. Albon (Thaj./Red Bull) -19,987, 5. Norris (Brit./McLaren) -1:00,729, 6. Sainz (Šp./McLaren) -1:05,662, 7. Ricciardo (Austr./Renault) -1:13,748, 8. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1:29,718, 9. Ocon (Fr./Renault) -1:41,069, 10. Stroll (Kan./Racing Point) -1:42,738.

Nejrychlejší kolo: Ricciardo.

Konečné pořadí MS (po 17 závodech):

1. Hamilton 347 b., 2. Bottas 223, 3. Verstappen 214, 4. Pérez (Mex./Racing Point) 125, 5. Ricciardo 119, 6. Sainz 105.

Konečné pořadí Poháru konstruktérů:

1. Mercedes 573, 2. Red Bull 319, 3. McLaren 202, 4. Racing Point 195, 5. Renault 181, 6. Ferrari 131, 7. Alpha Tauri 107, 8. Alfa Romeo 8, 9. Haas 3.