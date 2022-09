Poslední zářijové dny babí léto nepřinesou, na horách může v týdnu sněžit

Praha - Česko babí léto na konci září nezažije, v úterý se ochladí a teploty přes den se budou pohybovat do 15 stupňů Celsia, mírné oteplení pak meteorologové očekávají až v závěru týdne. Pršet bude nejvíc v úterý, ojediněle se mohou objevit i bouřky, na vrcholcích hor může ve středu sněžit. Od středy se ráno mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Ani poslední zářijové dny babí léto nepřinesou. Dnešní odpoledne sice bude slunečné a s výjimkou deštivého úterý se i v dalších dnech týdne dočkáme slunečných chvil, ale teploty zůstanou podprůměrné. Dnešní maxima se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia, od zítřka (úterý) se ochladí a na hřebenech hor se uprostřed týdne znovu objeví sněhové vločky. Ranní teploty se při zmenšené oblačnosti opět přiblíží k nule. Až v závěru týdne by se mohly odpolední teploty na většině území vrátit nad 15 stupňů," uvedl dnes ČHMÚ na facebooku.

Dnes se objeví přeháňky jen místy, na Moravě a ve Slezsku by se mohly objevit i bouřky, stejně tak v úterý. Ve středu zejména na severu a západě zpočátku nad 1100 metrů nad mořem by srážky mohly být smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty se ve středu budou pohybovat mezi devíti až 13 stupni Celsia. Nejnižší noční teploty budou mezi sedmi a třemi stupni, při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru klesnou až k jednomu stupni Celsia a ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky. Podobný ráz počasí očekávají meteorologové ve čtvrtek, v pátek by se už odpolední teploty mohly dostat až k 17 stupňům Celsia, ještě o něco tepleji by mohlo být o víkendu.