Poslední zápas hokejistů na Švédských hrách proti Švýcarsku odchytá Stezka

Malmö (Švédsko) - Poslední zápas českých hokejistů na Švédských hrách v Malmö proti Švýcarsku odchytá Aleš Stezka. Hrát nebudou obránce Jakub Jeřábek a útočníci Dominik Lakatoš a Ondřej Beránek. Zápas začne ve 12 hodin a svěřenci kouče Kariho Jalonena se v něm budou snažit odčinit sobotní debakl 1:6 s Finy.

Šestadvacetiletý Stezka měl před turnajem na severu Evropy na kontě jediný reprezentační start. V Malmö nejprve vychytal ve čtvrtek vítězství 2:1 v prodloužení proti Švédsku, v sobotu pak nastoupil ze střídačky na konci 24. minuty, když za stavu 4:0 pro Finy vystřídal Petra Kváču. Ještě do konce druhé třetiny Stezka dvakrát inkasoval, vedle toho si připsal pět zásahů.

Zpátky v sestavě budou obránce Ondřej Vála a forvardi Kryštof Hrabík a Lukáš Jašek. Na pozici 13. útočníka bude připravený Jan Bambula. Kapitána Jana Kováře čeká jubilejní 150. start v dresu národního mužstva.

"Máme před před sebou ještě jeden zápas proti Švýcarsku, v němž budeme mít šanci ukázat charakter," řekl kouč Jalonen s vírou, že jeho svěřenci dají dobrým výkonem zapomenout na nepovedené vystoupení proti Finsku.

"Proti Švýcarům do toho musíme jít a vyhrát," doplnil Kovář. Češi by rádi zlepšili i střelbu. Ani v jednom z dosavadních dvou utkání na turnaji se nedostali přes hranici 20 střel. "Myslím, že ani první zápas se Švédy jich zrovna moc nebylo, teď s Finy také ne. Je to něco, na čem bychom měli pracovat a snažit se střílet víc," přitakal Kovář.

Ve vzájemných utkáních v sezoně nejprve zvítězili v polovině listopadu na turnaji Karjala Švýcaři 3:2 díky gólu v prodloužení, Češi odpověděli vítězstvím 2:1 na Švýcarských hrách o měsíc později.

O turnajové prvenství se následně utkají Švédové s Finy, na něž v tabulce ztrácejí bod. Zápas začne v 16 hodin. K tomu, aby český výběr skončil druhý, potřebuje vedle vlastního úspěchu pomoc od Finů. Když Češi získají alespoň o dva body více než tým Tre kronor, obsadí druhé místo.

Předpokládaná sestava ČR: Stezka - Zámorský, Jordán, Mozík, Kempný, Pýcha, Klok, L. Zábranský ml., Vála - Chlapík, Jan Kovář, Smejkal - Jašek, Sobotka, H. Zohorna - Flynn, A. Musil, M. Kovařčík - Hrabík, Černoch, Flek - Bambula.