Poslední samec nosorožce severního bílého byl vystaven v muzeu v Keni

Ilustrační foto - Pracovníci stěhovací firmy nakládají dermoplastický preparát posledního samce nosorožce bílého severního Sudána, který byl odvezen do Dvora Králové a poté bude transportován do Afriky, kde se stane symbolem boje za záchranu biodiverzity, 17. března 2023, Národní muzeum, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Nairobi - Tělo nosorožce Súdána, který byl posledním samcem svého druhu na světě, bylo vystaveno v muzeu v Nairobi, informovala dnes agentura DPA. Nejslavnější nosorožec severní bílý na světě se vrátil do Keni po pěti letech. Súdán uhynul v Keni v březnu 2018. Následně byl převezen do Česka, kde se odborníci postarali o jeho konzervaci. Od té doby byl vystaven v historické budově Národního muzea, před dvěma týdny ale vycpané tělo Súdána zamířilo zpět do africké země.

"Dermoplastický preparát Súdána nám bude neustále připomínat, že nás budou budoucí generace soudit, pokud nevynaložíme potřebné úsilí pro záchranu ohrožených druhů," uvedla keňská ministryně cestovního ruchu Peninah Malonzaová. Jménem keňské vlády poděkovala Česku, Německu i Itálii za spolupráci i za zkoumání nových vědeckých metod, jak zachránit tento druh nosorožce před vyhynutím.

Nosorožec severní bílý je považován za nejvzácnějšího velkého savce na světě. V letech 1975 až 2009 byl Súdán k vidění v Zoo Dvůr Králové. Pak se vrátil do Afriky za účelem dalšího rozmnožení, to se ale nezdařilo. Mezitím uhynula další zvířata včetně Nabiré, jediné samice do té doby žijící ještě v Evropě. Nyní zůstaly již jen dvě samice, Súdánova dcera Najin a vnučka Fatu. Obě žijí v Keni.

Původně přitom žili tito nosorožci i v Súdánu, Ugandě či Čadu. Druh nosorožec severní bílý se tak považuje téměř za vyhynulý a vědci se pokoušejí získat potomky pomocí pohlavních buněk, které pocházejí mimo jiné i od Súdána.