Poslední rozloučení s Michalikem bude za týden u Salvátora v Praze

Dolní Břežany (u Prahy)/ Praha - Poslední rozloučení s místopředsedou STAN a dlouholetým starostou Dolních Břežan Věslavem Michalikem bude příští týden ve čtvrtek v kostele U Salvátora v Praze. ČTK to dnes řekla středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) a informuje o tom také obec Dolní Břežany na webu. Michalik, který byl náměstkem Peckové pro finance, zemřel náhle v neděli, bylo mu 59 let. Podle rodiny bylo příčinou úmrtí srdeční selhání.

"Obřad se bude konat ve čtvrtek 23. června 2022 od 13:00 v evangelickém kostele U Salvátora, v ulici Salvátorská 1, Praha 1. Věšek zemřel náhle v neděli 12. června odpoledne na srdeční selhání. Prosím věnujte Věškovi vzpomínku, měl vás a naši obec opravdu rád. Nikdy na něj nepřestanu být hrdá," uvedla na stránkách obce manželka Hana Michaliková.

Obec i krajský úřad vystavily kondolenční knihy, v nichž lidé mohou vyjadřovat soustrast s úmrtím. Kraj také zřídil pietní místo s květinami a svíčkami a na budovu vyvěsil černou vlajku.

Kdo by mohl Michalika v jeho funkcích nahradit, zatím není jasné. Dolní Břežany by do zářijových voleb měli řídit místostarostové.

Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde v roce 1992 získal i titul kandidáta věd. Ekonomické vzdělání si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostou Dolních Břežan byl nepřetržitě od roku 2004. Místopředsedou STAN se stal loni.

V letech 1986 až 1996 pracoval Michalik jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v investičním poradenství.

V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017 byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova. V listopadu 2020 se stal náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, dotace a inovace. Po loňských sněmovních volbách se měl Michalik původně stát ministrem průmyslu a obchodu, nominace se ale vzdal kvůli pochybnostem o dřívějším podnikání a možném střetu zájmů. Řekl však, že jeho někdejší podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem.

Dolní Břežany dlouhodobě vzbuzují zájem architektonické obce, za Michalikova působení tam vzniklo například unikátní výzkumné laserové centrum či nová sportovní hala a další stavby. Obec ležící v prstenci kolem Prahy v minulosti kladla důraz na občanskou vybavenost, což vedlo k projektu nového náměstí, výstavbě obchodů, restaurací, banky či lékařského domu.