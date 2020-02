Poslední Příbram remizovala 0:0 s Boleslaví, hosté nedali penaltu

Příbram - Fotbalisté poslední Příbrami ve 23. kole první ligy remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Hosté měli k vítězství blíž, ale Lukáš Budínský v 77. minutě neproměnil penaltu. Domácí, které po odvolání trenéra Romana Nádvorníka vedl asistent Petr Čuhel, v nejvyšší soutěži protáhli sérii bez výhry na 16 utkání, ale po šesti porážkách za sebou získali alespoň bod. Boleslavští stejně jako Příbram ani ve třetím jarním kole nedali gól.

Čuhel oproti minulé porážce 0:4 v Plzni udělal čtyři změny v sestavě, zápas sledoval z hlediště i bývalý reprezentační trenér Karel Jarolím, o jehož příchodu do Příbrami média spekulují.

Příbrami se začátek středočeského derby povedl mnohem víc, na těžkém terénu se lépe pohybovala a vytvářela si i první možnosti. Tu největší měl Zorvan, ale nedokázal prostřelit bránící hradbu těl. Domácí byli výrazně aktivnější i v dalším průběhu, Boleslavští zaostávali ve všech statistikách. Ani jeden tým si ale dlouho nedokázal vypracovat skutečně velkou šanci.

O penaltu si říkal průnik Rezka ve 34. minutě, ale jeho postrčení od Tatajeva v šestnáctce sudí Ginzel jako faul neposoudil. Hosté spoléhali pouze na rychlé akce a po jedné z nich se probil k největší možnosti prvního poločasu Ladra, jenže jeho tvrdá rána mířila nad.

Po přestávce měli nadále navrch Příbramští, jejich orientace v koncovce ale k brance nevedla, často na tom měl vliv i horšící se stav trávníku. Domácí tlak sice narůstal, ale jejich akce končily nepřesně.

Třináct minut před koncem ale mohli z ojedinělé akce rozhodnout hosté, protože po souboj Pazdery s Wágnerem měli výhody penalty. Jenže Budínského pokus k pravé tyči vychytal domácí gólman Kočí a jeho zákrok nastartoval další snahu příbramského mužstva, která ale vyzněla naprázdno. Domácí tak z posledních osmi ligových zápasů dali jediný gól.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Byla to zasloužená remíza a to tvrdím i přesto, že jsme měli k dispozici penaltu. Byl to zápas nevalné kvality, ale hřiště za to nemohlo. Musím vyseknout poklonu domácím pořadatelům, jak dokázali dát trávník dohromady. V závěru sice byly obě šestnáctky rozkopané, ale s tím se musí na jaře počítat, na to se nelze vymlouvat. Více než neproměněná penalta mě mrzí některé herní situace, i když samozřejmě v tomto období by nám i takový gól hodně pomohl, ale to se stává. Bod tedy brát nakonec musíme."

Petr Čuhel (trenér Příbrami): "Za bod jsme nakonec při vědomí neproměněné penalty soupeřem byli rádi, ale my jsme ještě před tím mohli vyřešit hodně situací lépe a to mě mrzelo, zápas mohl mít jiný průběh. V těch chvílích nám ale chyběla potřebná agresivita. Nebyli jsme v týdnu v lehké situaci. Ke změně trenéra se přidaly i klimatické podmínky, těžko jsme zde hledali hřiště k odpovídající přípravě, ale snažili jsme se za každou cenu průběh jara změnit. Jak se bude vyvíjet situace kolem obsazení trenéra? Mně bylo už v týdnu řečeno, že dnešní utkání povedu, další rozhodnutí jsou záležitosti vedení, přípravu na zápas to neovlivnilo."

1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Ginzel - Kubr, Flimmel. ŽK: Soldát, Pazdera, Kříž - Hubínek, Tatajev, Wágner. Diváci: 1267.

Příbram: Kočí - Dramé, Pazdera, Cmiljanovič, Soldát (90. Kvída) - Polidar, Tregler, Zorvan (80. Kříž), Rezek - Voltr (71. Šašinka), Škoda. Trenér: Čuhel.

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma (9. Křapka), Tatajev, Pudil, Zelený - Douděra, Hubínek, Budínský, Janošek, Ladra (90. Fulnek) - Jiří Klíma (64. Wágner). Trenér: Weber.