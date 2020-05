Poslední Příbram při Horváthově debutu remizovala 0:0 s Ostravou

Příbram - Fotbalisté poslední Příbrami při prvoligovém debutu trenéra Pavla Horvátha vstoupili do obnovené sezony po koronavirové přestávce domácí remízou 0:0 s Ostravou. Středočeši po zápase 25. kola prodloužili sérii bez výhry v nejvyšší soutěži na 18 utkání a už 481 minut nedali gól. Baník je v neúplné tabulce čtvrtý.

"Nebyl jsem nervózní, opravdu jsem se těšil. Bohužel jsem nervozitu cítil a viděl u některých kluků, což je i pochopitelné, protože se fakt dlouho nehrálo. Věřil jsem, že se postupem času víc zklidníme a dostaneme se do hry," řekl Horváth na videonahrávce pro média.

Po pondělním uvolnění vládních opatření v boji s nemocí covid-19 mohlo být na stadionech 300 lidí včetně hráčů, realizačních týmů i rozhodčích. Příbrami vystačilo místo i na držitele celoročních permanentek, takže domácí podporovala asi stovka fanoušků, zhruba dvacetičlenný kotel byl slyšet téměř po celý zápas. Baník za jednou z tribun podporovalo asi 30 příznivců.

"Víme, že máme věrné a výborné fanoušky. Ceníme si toho, že za námi jezdí všude. Přijeli, i když věděli, že nebudou moct na stadion. Asi toho moc neviděli, ale my jim děkujeme, protože slyšet byli a pro mužstvo to určitě byla podpora," uvedl ostravský kouč Luboš Kozel.

Domácí byli možná i díky podpoře z tribun od začátku aktivnější. Rezek přímý kop z dobré pozice poslal jen do zdi, ve 30. minutě po rohu propadl míč k volnému Slepičkovi, který však z úhlu střílel nad branku.

Baník, kterému kvůli karetnímu trestu chyběli Potočný, Procházka a Hrubý, zahrozil až krátce před pauzou, kdy Šašinka po Buchtově centru hlavičkoval těsně vedle. Slezané tak v prvním poločase vůbec nevyzkoušeli v lize debutujícího brankáře Melichara.

Krátce po změně stran nadějný domácí brejk zkazil Zorvan a dorážející Nový z dálky vypálil opět nepřesně. Příbram nedotáhla ani další nadějné náznaky.

Ostravští v závěrečných 20 minutách přidali. Střídající útočník Baroš, jenž v nejvyšší soutěži nastoupil poprvé od prosince, po chvíli na hřišti v dobré pozici netrefil míč. Stronatiho hlavičku z rohu v 78. minutě výborně zneškodnil Melichar a devatenáctiletý gólman si krátce před koncem poradil i s další hlavičkou náhradníka Smoly.

"Bod je asi spravedlivý. Ostrava měla taková dvě nebezpečná zakončení hlavou, my jsme měli podobná dvě. Milan Baroš měl asi největší šanci zápasu, kdy mu odskočil balon. Pokud to beru z tohoto pohledu, tak bod pro nás je v tuhle chvíli dobrý," konstatoval Horváth.

"Viděli jsme spíš boj, hodně nakopávaných míčů ze strany domácích a mezihra tam moc nebyla. Prostor pro fotbal tam dnes moc nebyl. Chtěli jsme vyhrát, takže z tohoto pohledu jsou to ztracené dva body. Na druhou stranu je to zase plusový bod zvenku," dodal Kozel.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Bod je asi spravedlivý. Ostrava měla taková dvě nebezpečná zakončení hlavou, my jsme měli podobná dvě. Milan Baroš měl asi největší šanci zápasu, když mu odskočil balon. Pokud to beru z tohoto pohledu, tak bod pro nás je v tuhle chvíli dobrý. Musíme zabrat v dalších zápasech. Nebyl jsem nervózní, opravdu jsem se těšil. Bohužel jsem nervozitu cítil a viděl u některých kluků, což je i pochopitelné, protože se fakt dlouho nehrálo. Věřil jsem, že se postupem času víc zklidníme a dostaneme se do hry."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Přiznám se, že jsem čekal trošku jiný projev od Příbrami, ale samozřejmě účel světí prostředky. Bylo to důležité utkání pro domácí. Takže jsme dnes viděli spíš boj, hodně nakopávaných míčů ze strany domácích a mezihra tam moc nebyla. Prostor pro fotbal tam dnes moc nebyl. Chtěli jsme vyhrát, takže z tohoto pohledu jsou to ztracené dva body. Na druhou stranu je to zase plusový bod zvenku. Dnes to bylo o gólu, první poločas jsme nehráli moc dobře a do koncovky jsme se moc nedostávali. Druhý poločas už to bylo lepší a měli jsme tři čtyři ložené šance, které jsme neproměnili. To z hlediska výsledku bylo rozhodující."

1. FK Příbram - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík - Královec (video). ŽK: Kingue, Pazdera, Kříž - Buchta, Jirásek, Baroš. Bez diváků.

Sestavy:

Příbram: Melichar - Kvída (46. Pazdera), Dramé, Kingue, Nový - Tregler (63. Soldát), Rezek - Antwi (76. Pinc), Zorvan (84. Kříž), Polidar - Slepička (63. Díl). Trenér: Horváth.

Ostrava: Laštůvka - Jánoš, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jirásek, Kaloč - De Azevedo (63. Reiter), Kuzmanovič (70. Baroš), Buchta (63. Lalkovič) - O. Šašinka (82. Smola). Trenér: Kozel.