Poslední přeživší z Ležáků: Dnes by lidé do takového rizika nešli

Pardubice - Ani 77 let po vypálení osady Ležáky nedokáže Jarmila Doležalová rozená Šťulíková vzpomínat na celou tragédii bez rozechvění. Se sestrou Marií zůstaly jediné, které odvetnou akci nacistů přežily. O tom, zda by se Češi i dnes v těžké situaci semkli a vzali na sebe riziko smrti, není vůbec přesvědčená.

"Myslím, že ne. Tenkrát byli lidé hodní, slušní a pro vlast dělali všechno, i padli. V dnešní době nevidím, že by se někdo dal na to, aby zachránil Českou republiku. To člověk vidí na každém kroku, jak se lidé chovají," řekla ČTK žena, která dnes slaví 80. narozeniny.

Zda se mělo Československo v roce 1938 nacistům bránit a nepřijmout mnichovský diktát, si netroufá posuzovat. Rozporuplné pocity má z rozhodnutí československé exilové vlády v Londýně vyslat do okupovaného Československa výsadkáře, kteří měli provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jeho následkem byly tisíce zatčených popravených vlastenců. "Miroslav Ivanov v Rusku našel, že s atentátem Rusové souhlasili. Bohužel, hodně lidí kvůli toku zahynulo, bylo popraveno a umučeno. Je to pro mne těžké říct, co by bylo lepší," váží slova Doležalová.

Společně s dcerou navštívila i další obce, které nacisté zničili, například Prlov nebo Leskovec. "O některých se nikdy příliš nemluvilo. Na konci války dělali Němci nejhůř, i u Prahy vypálili vesnici, i když už bylo jasné, že prohrají," dodává poslední přeživší z Ležáků. Její sestra Marie vloni v únoru zemřela.

Pardubičtí studenti si prohlédli předměty po obyvatelích Ležáků

Studenti Gymnázia Mozartova v Pardubicích si mohli prohlédnout předměty, které se zachovaly po vypálení osady Ležáky nacisty v roce 1942. O ležácké tragédii jim vyprávěla Jarmila Doležalová, jedna ze dvou sester, které jako jediné přežily vyvraždění obce.

Mezi památkami byla i kabelka z mlýna v Ležákách, která zřejmě patřila tetě Jarmily Doležalové Františce Švandové. "Do té tašky naházela cennosti, šperky a peníze a odnesla je tajně do Tisovce k příbuzným, kteří je zakopali. Po válce ji vykopali a vrátilo se to k mamince a tetě," řekla ČTK dcera Jarmily Doležalové Jarmila Doležalová mladší.

Sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy byly po vypálení Ležáků poslány do Německa na převýchovu. Bylo jim v té době jeden a dva a půl roku. Do Pardubic Jarmila Doležalová přivezla také školní tabulku, na níž se v Německu učila psát, nebo dřevený penál. Na vnitřní straně víčka je tužkou dětským písmem napsáno jméno Kamilla, které jí německá rodina dala. Jako malá nevěděla, že se píše s písmenem C na začátku. Zůstaly jí i dívčí šaty a střevíčky, v nichž byla v roce 1946 repatriována. Doma má ještě tašku, s kterou chodila v Německu do školy, a školní sešity.

Ve vypálené obci se podařilo najít i drobné předměty z domácností jejích obyvatel. Zachovaly se části keramiky, například ouško hrnečku, víčko od cukřenky, úlomek porcelánové panenky či zrezivělá okenní klička. Ve vstupní hale gymnázia byly vystaveny i kameny, které si Jarmila Doležalová s dcerou přivezly z dalších obcí vypálených nacisty v Čechách a na Moravě.

Nacisté Ležáky vypálili kvůli zjištění, že parašutisté vycvičení v Británii z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. První zprávy o odbojové síti na Pardubicku dostali okupanti od parašutisty Karla Čurdy. Němci 24. června v Pardubicích popravili 33 dospělých obyvatel obce, dalších pět lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich nacisté zavraždili 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Přežily jen sestry Šťulíkovy, Marie loni v únoru zemřela. Dnes je místo bývalé kamenické osady národní kulturní památkou, Ležáky připomínají žulové pomníky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.