Poslední pozvánku na olympijský turnaj hokejistů obdržel David Musil

Praha - Posledním pětadvacátým hokejistou nominovaným do reprezentačního týmu pro olympijský turnaj v Pekingu je obránce David Musil z extraligového Třince. Ve výběru generálního manažera Petra Nedvěda a kouče Filipa Pešána tak aktuálně figurují tři brankáři, osm zadáků a 14 útočníků. Svaz o obsazení posledního volného místa informoval v tiskové zprávě.

Osmadvacetiletý Musil, jenž ve čtyřech zápasech okusil v minulosti i NHL, obléká dres Ocelářů od roku 2017, kdy se vrátil ze zámoří. S Třincem vyhrál dva mistrovské tituly. V reprezentačním dresu už má odehráno 47 zápasů, zúčastnil se dvou posledních odehraných mistrovství světa v letech 2019 a 2021.

"David je zkušený obránce, kterého máme prověřeného a v reprezentaci odvádí spolehlivé výkony," uvedl generální manažer Nedvěd. "Pasuje do role, pro kterou s ním počítáme. Není tajemstvím, že s trenéry jsme uvažovali i o Ladislavu Šmídovi. Nakonec jsme se s ním shodli, že přestávka kvůli operaci byla přece jenom příliš dlouhá a že je škoda, že se na led nemohl vrátit dříve. Sám řekl, že přemýšlí i o tom, zda by to bylo férové vůči dalším hráčům," dodal Nedvěd.

Minulý týden ve čtvrtek ohlášená nominace ještě nemusí být konečná. Uzavře se definitivně v pondělí, pak už jsou změny možné jen ze zdravotních důvodů. Vzhledem k okolnostem spojeným zejména s pandemií koronaviru čítá seznam náhradníků 30 jmen.

Před OH čeká národní tým v neděli 6. února tréninkové utkání se Švédskem. Do turnaje vstoupí Češi ve středu 9. února zápasem proti Dánsku. O dva dny později hokejisty čeká v základní skupině B souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do nějž postoupí přímo vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, doplní je lepší týmy z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února.

Nominace českých hokejistů na olympijský turnaj v Pekingu (9.-20. února):

Brankáři: Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 21 reprezentačních zápasů), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 15), Patrik Bartošák (Chabarovsk/KHL; 18),

obránci: Tomáš Kundrátek (73 zápasů/8 branek), David Musil (oba Třinec; 47/0), Lukáš Klok (34/4), Ronald Knot (oba Nižněkamsk/KHL; 2/0), Vojtěch Mozík (48/4), Libor Šulák (oba Vladivostok/KHL; 43/5), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 63/5), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 56/1),

útočníci: Michal Řepík (89/27), Vladimír Sobotka (oba Sparta; 44/9), David Krejčí (Olomouc; 35/7), Tomáš Hyka (29/6), Lukáš Sedlák (oba Čeljabinsk/KHL; 12/5), Hynek Zohorna (44/6), Tomáš Zohorna (oba Oskarshamn/Švéd.; 110/18), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 157/40), Michael Frolík (Lausanne/Švýc.; 52/12), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 142/36), Radan Lenc (Chabarovsk/KHL; 41/7), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 22/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 32/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 22/2).