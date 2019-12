Poslední Pardubice hostí v dohrávce vedoucí Spartu

Pardubice - Souboj posledního celku s prvním nabídne sobotní dohrávka 25. kola hokejové extraligy, v níž Pardubice přivítají Spartu. Pražané dorazí k souboji s tradičním sokem na východ Čech nejen jako lídr soutěže, ale také s bilancí devíti výher po sobě. Naproti tomu Dynamo začíná povážlivě ztrácet.

Oba soupeře čeká náročný víkend v podobě dvou utkání ve dvou dnech. Východočeši se pokusí odčinit debakl z Třince 0:7 proti Spartě a v neděli opět před svými diváky v duelu s Brnem. Pražané se v neděli utkají s Olomoucí.

"Máme co napravovat, celý týden jsme trénovali. Čeká nás těžký víkend. Sparta je tým, na který se těší nejen hráči, ale i fanoušci. Jsou taky pod tlakem a vyměnili hodně hráčů během sezony. Budeme chtít sehrát stejnou roli jako minule v Praze, kdy jsme určovali tempo zápasu. Je to sice už dlouho a týmy už jsou v trochu jiném rozpoložení, ale bylo by fajn, kdybychom to zopakovali," uvedl trenér Radek Bělohlav s připomínkou porážky 1:2 v prodloužení.

Brzký další zápas nepovažuje za problém. "Je to čtyřiadvacet hodin a v play off je to běžné. Navíc to je pro nás první takový víkend během extraligy. Kometa má určitě minimálně stejné ambice jako Sparta. Od první do čtvrté lajny mají výborné hráče a čeká nás možná trochu jiný hokej než se Spartou, ale neméně náročný," doplnil Bělohlav. Na marodce jsou Blümel a Zdráhal.

Podobně nahlíží na zápasový víkend také kouč hostů Uwe Krupp. "Hrajeme v sobotu i v neděli, ale já to mám rád, když hrajeme dva dny po sobě. Je to, jak to je. Někdy tři zápasy v pěti dnech, jindy dlouho čekáme, je to zajímavé. Nás každopádně čeká po víkendu hodně zajímavý program: Plzeň, Liberec, Třinec, Brno a Hradec. Prosinec je všude ve světě hokejový měsíc, těším se na to," prohlásil Krupp.

"V Pardubicích to bude těžký zápas, i proto, že domácí už jsou zády u zdi. Minule proti nám zahráli velmi dobře. Dobře bruslí, hrají rychle, mají tam mladé kluky, budeme muset být velmi dobře připravení," zdůraznil německý kouč.

Sparta přišla kvůli zraněnému malíčku o Řepíka. "Bude to na pár týdnů," připustil Krupp. Zpátky v tréninku už je Kvapil, na ledě se ale ještě jen tak neobjeví. "Trénuje, ale ještě ne na ledě, snad po reprezentační pauze. Pro něho to bude úplně nový start a on to ví, není naivní. K návratu je to pořád ještě několik týdnů, musíme opravdu postupně," uvedl Krupp.

Před utkáním s netradičně brzkým začátkem už v 15 hodin budou předány zlaté mince legendám pardubického hokeje Vladimíru Martincovi a Dominiku Haškovi.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 25. kola: HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 20 zápasů/15 bodů (9 branek + 6 asistencí) - Michal Řepík 22/21 (10+11). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl průměr 2,34 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,69 procenta a jednou udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,32 a 88,31 - Jakub Sedláček 2,01 a 92,88, Matěj Machovský 2,13, 92,82 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dynamo čeká sedm zápasů na plný bodový zisk. Během této doby jen jednou vyhrálo a třikrát prohrálo v nastavení. - Sparta může opět vylepšit extraligový rekord v počtu vítězství venku v řadě, který posunula už na 11 zápasů. - Pražané vyhráli devětkrát za sebou a ztratili při této sérii jen dva body. - Pardubice ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovaly a z toho dvakrát vyhrály.