Poslední Opava podlehla Slovácku 0:4 a na výhru čeká 12 kol

Uherské Hradiště - Fotbalisté poslední Opavy ve 14. kole první ligy na hřišti Slovácka utrpěli debakl 0:4 a na výhru v nejvyšší soutěži čekají už dvanáct zápasů. Naopak domácí potřetí za sebou zvítězili a poskočili na páté místo tabulky. V Uherském Hradišti otevřel skóre v deváté minutě Patrik Šimko, po změně stran přidali další góly Ondřej Šašinka, Jan Kalabiška a Tomáš Zajíc.

Slovácko podobně jako v minulém domácím utkání s Libercem (3:1) dobře začalo. V deváté minutě po centru Reinberka míč lehce přizvedl Šašinka a nepokrytý Šimko s pomocí drobné teče dostal míč do branky. Pro slovenského obránce to byl premiérový gól v české lize, kterého se dočkal při svém 96. startu.

Hosty rychlá branka nepoložila, naopak se hra přelévala ze strany na stranu, ale k výraznějšímu ohrožení obou branek v následujících minutách nedošlo. Až v závěru poločasu Opava mohla srovnat. Po přímém kopu Zavadila téměř od poloviny hřiště se míč snesl až do pokutového území, kde se Žídek odpoutal od Zajíce a zakončoval sám hlavou do tyče Trmalovy branky.

Po změně stran se Slovácko hned opřelo do slezského soupeře a po přihrávce Sadílka zakončoval Šašinka, ale gólman Fendrich míč dokázal vyrazit na roh. Dorážející Reinberk se poté mezi tyče netrefil.

V 53. minutě se už domácí dočkali. Po rohu se míč vrátil do klubka hráčů v malém vápně, kde se nakonec nejlépe zorientoval Šašinka, který dokázal balon protlačit až do branky. O chvilku později si na centr Havlíka naběhl Hofmann a jen těsně hlavou minul.

Slovácko bylo při chuti a v 64. minutě skórovalo potřetí. Po přímém kopu Sadílka se míč přes Krejčího a bránící opavské hráče dostal ke střídajícímu Kalabiškovi a ten se prosadil po dvou minutách na hřišti.

Domácí v 87. minutě po exhibiční akci přidali ještě čtvrtý gól. Šimko obešel při průniku do šestnáctky několik bránících hráčů a vybídnul volného Zajíce, jenž už neměl problém se zakončením. Slovácko tak doma porazilo Opavu v pátém z šesti prvoligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a vstřelili jsme branku. První půle byla rozháraná, chvíli to bylo dobré, chvíli jsme ztráceli balony a vytvářeli standardní situace pro soupeře. Na druhou stranu jsme tam měli hezké věci směrem dopředu, ale nedokázali jsme zpřesnit finální fázi. Stěžejní byla druhá branka, kde jsme si pomohli ze standardní situace. Po třetí to bylo už v naší moci a čtvrtá byla výborná po krásné kombinační akci. Mám výhrady k nepřesnostem, ale za pracovitost musím mužstvo pochválit. Byl to pracovitý výkon a zasloužená výhra i v obměněné sestavě. Jsem rád, že hráči, co šli z lavičky do základu, se velkou měrou podíleli na dnešním výsledku."

Josef Dvorník (asistent trenéra Opavy): "Šlo asi o nejhorší zápas, co jsem u týmu. Slovácko vyhrálo zcela zaslouženě, protože jsme nebyli nebezpeční a nebyli jsme schopni eliminovat soupeřovy přednosti. Do první půle jsme nevystoupili dobře, v přechodové fázi byly nepřesnosti, nahoře jsme neudrželi míč. Částečně to jde za mnou, rozestavení a obsazení postů bylo mé pochybení. Ve druhé půli jsme se zvedli, ale dostali jsme branky po standardkách a neměli jsme šanci na úspěch. Je to kdyby, ale kdybychom z šance na konci poločasu dali na 1:1, tak nás to mohlo nabudit a mohli jsme být výsledkově úspěšnější."