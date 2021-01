Poslední Opava na úvod jara remizovala 0:0 se Zlínem

Opava - Fotbalisté Opavy v prvním jarním kole hráli 0:0 se Zlínem a v tabulce nejvyšší soutěže jsou stále poslední. V první půli utkání 15. kola trefil břevno domácí Patrik Hellebrand, po změně stran hostující Martin Cedidla. Slezané natáhli sérii bez vítězství na sedm zápasů, Zlín nevyhrál už pět kol.

První šanci si vypracoval Zlín. Jawo se v sedmé minutě dostal přes jednoho z obránců do vápna, ale z ostrého úhlu zamířil do boční sítě. Opava mohla otevřít skóre ve 14. minutě, kdy při ošetřování Koláře hrála krátce v početní výhodě. K odraženému míči se dostal Hellebrand, ale trefil břevno.

Ve 23. minutě Cedidla po individuální akci našel na hranici vápna Condeho, který vystřelil těsně vedle levé tyče opavské branky. Slezané poté převzali kontrolu na zápasem, ale pozorná zlínská obrana však domácím už do přestávky žádnou šanci nedovolila.

Úvod druhého poločasu vyšel lépe domácím, když po rychlé akci střílel v dobré pozici Nešický, ale trefil pouze jednoho z obránců. V 68. minutě pálil Dramé, ale opavský brankář Fendrich byl pozorný. V 78. minutě měl navíc domácí gólman i štěstí, protože Cedidla se dokázal ve vápně uvolnit, ale následnou střelu poslal do břevna.

Zbytek utkání už další šance nepřinesl a Opava tak získala teprve druhý bod v posledních sedmi kolech a je stále poslední se ztrátou tří bodů na příčky zaručující záchranu. Zlín, který v posledních pěti zápasech vyšel počtvrté střelecky naprázdno, je jedenáctý.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Prvních patnáct minut bylo rozpačitých, přece jen jsme měli šest nových hráčů. Kluci přišli, zvýšili konkurenci a na tréninku vypadali skvěle. Proto jsme do toho šli, měl jsem velké očekávání, ale nakonec je to bohužel jen za bod. V prvním poločase jsme měli dvě zbytečné ztráty, kterými jsme nakopli Zlín, ale pak se to srovnalo a měli jsme i nějaké náznaky šancí. Po přestávce jsme hráli zajímavě, ale do šancí jsme se moc nedostávali, až na tu jednu, kdy Nešický trefil obránce. Potom jsme z toho vypadli kvůli špatné organizaci, neměli jsme druhé balony a proto nám docházely síly. Zlín trefil břevno a měli ještě jednu šanci, takže jsme mohli i prohrát, ale nakonec bych řekl, že bod je spravedlivý."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Domácí posílili a hodně nových hráčů zapojili už dneska, ale my tušili, že by to tak mohlo být. Proto jsme zvolili takové rozestavení, abychom eliminovali jejich dva silné vysoké útočníky. To se nám povedlo, ale nepovedlo se nám dát gól. Kdybychom dali gól, domácí by to museli otevřít, takže škoda střely Cedidly do břevna. Domácí ale neustále hrozili, takže jsme to nemohli extra otevřít a museli jsme na jejich dvou vysokých hráčích sedět, protože chybka se stane. Tak jsme prožili zápas před Opavou, kdy nás fatální chyba připravila o remízu. Z tohoto pohledu je to pro nás dobrý plusový bod."

SFC Opava - Fastav Zlín 0:0

Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Horák. ŽK: Čvančara, Tiéhi, Březina - Vraštil, Cedidla. Bez diváků.

Opava: Fendrich - Žídek, Kulhánek, Březina - Mondek, Hellebrand (87. Juřena), Tiéhi, Nešický, Helešic (73. Kania) - Smola, Čvančara (76. Holík). Trenér: Skácel.

Zlín: Dostál - Vraštil, Buchta, Kolář - Cedidla, Conde, Hlinka, Procházka - Janetzký, Jawo, Dramé (90.+1 Chwaszcz). Trenér: Páník.