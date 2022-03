Poslední noci už byly krátké, nervozita mírně stoupá, řekl před play off Šilhavý

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že před čtvrtečním semifinále play off o mistrovství světa proti Švédsku a případným finále proti Polsku mírně stoupá nervozita a v posledních dnech se mu hůře spí. Věří, že využije zkušenosti z úspěšné baráže proti Norsku v roce 2005, kdy byl asistentem Karla Brücknera. Přestože bude muset oželet start řady zraněných hráčů, je přesvědčen, že tým se semkne a má na to postoupit na šampionát v Kataru.

"Poslední noci už byly takové krátké, zdálo se mi. Ale to je asi logické, hrajeme opravdu o hodně. Proto ta nervozita mírně stoupá," řekl Šilhavý v rozhovoru pro kanál české reprezentace na YouTube.

Jeho mužstvu bude chybět řada opor, scházet bude například kompletní obranná čtyřka z letního mistrovství Evropy a také klíčový útočník Patrik Schick. "Samozřejmě, nebudu lhát, když řeknu, že to problém je. Nicméně to musíme vzít jako fakt. Těm hráčům, které jsme nakonec nominovali, věřím. Věřím, že se o ten postup popereme a jsme schopni se na mistrovství dostat," uvedl Šilhavý.

S reprezentací zažil úspěšné play off v roce 2005, kdy národní tým po dvou výhrách 1:0 nad Norskem vybojoval dosud jedinou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace. Šilhavý věří, že by mu zkušenost mohla pomoci.

"Minimálně co se týče té atmosféry, která panovala. To si vzpomínám velice dobře. Hrálo se venku doma, takže to nebylo jako teď ten systém, který nás čeká. Je to prostě kdo s koho, specifické zápasy. Tehdy se to zvládlo. Tým byl po úspěšném Euru v Portugalsku našlapaný, všichni to očekávali. Norové ale nebyli vůbec špatní a trápili nás," vzpomínal Šilhavý.

Jeho svěřenci nastoupí ve čtvrtek v semifinále v Solně proti Švédsku, a pokud soupeře vyřadí, zahrají si o účast v Kataru proti domácímu Polsku, které po vyloučení Ruska prošlo do finále bez boje.

"Připadá mi, že Švédsko podobně jako Dánsko ve čtvrtfinále Eura není pro veřejnost zvučné jméno jako Španělsko, Itálie a třeba Belgie. Ale tým mají velmi dobrý. Hrají jednoduchý fotbal nahoru, rozestavení 4-4-2. Mají velmi dobré hráče, ať už Lindelöfa, Forsberga, Isaka či Kulusevského. Navíc když se podíváme na historii, tak švédský tým postupoval se silnými soupeři. Pravidelně se dostávají na mistrovství světa nebo Evropy," upozornil Šilhavý.

Případný postup na světový šampionát by považoval za vrchol kariéry. "Pro tohle to každý hráč hraje. Mistrovství světa je v podstatě to nejvíc, co může být a kam se hráč, trenér nebo člen realizačního týmu může dostat. Je to nejvyšší meta, proto je ta důležitost play off tak veliká. Věřím, když máme takovéhle problémy (se sestavou), tak se jako Češi stmelíme a společnou prací to dokážeme," uvedl Šilhavý.

"Není moc času dělat nějaké motivační prvky. Ale určitě tam něco najdeme, něco trošku jiného, aby hráči zpozorněli. Ale vzhledem k důležitosti utkání nebude o motivaci nouze. Všichni si uvědomujeme, o co se hraje. Možná bude stačit málo těchto impulzů," dodal kouč, který získal se Slavií a Libercem ligový titul.