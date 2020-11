Poslední Litvínov zůstává bez bodu, podlehl vedoucí Plzni 0:4

Litvínov - Hokejisté Litvínova podlehli v dohrávce 4. extraligového kola Plzni 1:4. Škoda si připsala pátou výhru za sebou, i posedmé v sezoně bodovala a nadále vede tabulku. Severočeši ji po čtvrtém utkání bez bodového zisku uzavírají. Dva góly vstřelil útočník Tomáš Mertl, tým Vervy se prosadil až v samém závěru za stavu 0:4.

Oba celky se představily po měsíční nucené přestávce, kdy tuzemskou nejvyšší soutěž pozastavila vládní opatření proti šíření koronaviru. První velkou šanci měl domácí Zygmunt, ale brankáře Frodla překonat nedokázal. K úvodnímu gólu nevedly ani početní výhody na obou stranách, ale 79 sekund před první přestávkou poslal hosty do vedení Mertl, když sám zakončil akci, na jejímž začátku vybojoval kotouč na polovině hřiště.

Vyrovnat mohl zkraje druhého dějství Jarůšek, ale Frodl byl proti. Místo toho po povedené kombinaci navýšil vedení Indiánů ve 27. minutě Kodýtek. Strážce hostující branky se pak znovu vyznamenal proti Zdráhalovi, jehož zakončení zastavil betonem. Krátce po polovině zápasu přidali Plzeňští třetí gól po souhře zkušených lídrů Gulaše a Mertla, jenž tak pokořil Honzíka podruhé v utkání. Havelka mohl ještě do druhé přestávky snížit, ani on ale na Frodla nevyzrál.

Když pak hosté přečkali oslabení a Musil v polovině 46. minuty zvýšil už na 4:0, bylo zřejmé, že ani dnes se tým Vervy bodového zisku nedočká. Zmar Severočechů nejlépe dokumentovala čtyřminutová přesilovka po prohřešku Gulaše a faul vysokou holí. Eberle jel v oslabení sám proti Honzíkovi, forhendovým zakončením ale rozezvučel pouze horní tyčku. Až v čase 58:49 připravil Frodla o čisté konto Cibulskis.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Pro nás to byl těžký zápas. Myslím, že první třetina byla dobrá i z naší strany, byly tam šance na obou stranách. Zlom pak přišel ve druhé třetině, když jsme soupeře pustili do brejků a dá se říct, že první tři góly jsme dostali právě z takových situací. Věděli jsme přitom, že Plzeň je v tom opravdu silná, ale pustili jsme její hráče do těch šancí až moc snadno. Náskok 3:0 už si hosté strážili a pohlídali si ho až do konce. My musíme v první řadě začít dávat góly, aby nám stouplo sebevědomí, a o vítězství se poprat mnohem víc, než se rveme."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "My jsme moc rádi za to, že jsme po té pauze začali výhrou. Ten výsledek vypadá jednoznačně, ale myslím, že zápas tak jednoznačný průběh neměl. V první i druhé třetině se domnívám, že Litvínov byl střelecky aktivnější, ale my jsme byli efektivní a svoje příležitosti jsme na rozdíl od Litvínova proměnili. Výsledkově pro nás ten zápas dopadl výborně, ale herní projev byl ze začátku takový kostrbatý. Odpovídalo to té herní pauze i dosavadnímu průběhu sezony. Třetí třetina byla lepší než úvodní dvě, nedostatek herní praxe je na těch hráčích znát. Doufejme, že teď soutěž nějak poběží. I ty výkony by se pak měly zlepšovat."

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 59. Cibulskis (Gerhát) - 19. Mertl, 27. Kodýtek (Eberle), 32. Mertl (Gulaš), 46. P. Musil (V. Lang). Rozhodčí: Kika, Micka - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Bez diváků.

Litvínov: Honzík - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich, Demel - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, Gerhát, P. Zdráhal - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.

Plzeň: Frodl - Stříteský, V. Lang, Čerešňák, Budík, Kvasnička, Vráblík - Gulaš, Mertl, Pour - Rob, P. Musil, Stach - F. Suchý, Kracík, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.