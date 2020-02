Poslední Litvínov se může dotáhnout na Pardubice a Kladno

Litvínov - Hokejisté posledního Litvínova mohou využít středeční dohrávky 30. extraligového kola proti Třinci k dohnání tříbodového manka, které mají na dně tabulky na Pardubice a Kladno. Pokud by dosáhli na skalp obhájce mistrovského titulu již v základní hrací době, pošlou díky lepšímu skóre na poslední místo Dynamo a sami poskočí až na dvanáctou pozici.

Před Severočechy je v základní části posledních osm vystoupení. "Musíme každý zápas hrát na tisíc procent a v každém utkání sbírat body. Víme, že máme ještě dvě dohrávky, ale nesmíme na to koukat. Musíme makat, bodovat a urvat záchranu," prohlásil útočník Richard Jarůšek.

Oceláři se na severu Čech představili 2. února a odvezli si těsnou výhru 3:2. "Nevím, jestli je výhoda, že hrajeme opět s Třincem. Naposledy jsme s nimi odehráli doma vyrovnanou partii, takže to musíme potvrdit, že se soupeři můžeme vyrovnat. Ale hlavně je třeba bodovat," zdůraznil Jarůšek.

Třinec se po prohře v derby s Vítkovicemi střetne s dalším týmem, který hraje o záchranu. "Domácí bojují o život, bude to nesmírně těžké. Přesvědčili jsme se o tom už před dvěma týdny, kdy jsme tam vyhráli o gól. Bylo to hodně bojovné utkání. Očekávám, že to bude teď podobný zápas, a přál bych si, abychom zopakovali i stejný výsledek," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

Oceláři porazili Litvínov, který jim vzal v roce 2015 ve finále titul, už ve třinácti zápasech za sebou. "Nevím, čím to je. V poslední době proti němu hrajeme slušně. A i když jsme nebyli vždy dominantní, tak jsme to zvládli. Ale každý zápas je jiný," zdůraznil Varaďa.

Třinečtí jsou stále v dosahu druhé příčky, z níž loni následně prošli celým play off až k titulu. Minulý rok se právě v této fázi tým nadechl k mocnému finiši, vyhrál šest z posledních sedmi utkání základní části a vyhoupl se z pátého místa za vítěze Prezidentského poháru Liberec. "Máme před sebou sedm zápasů, přál bych si, abychom vyhráli všechny. Uvidíme, kam nás to posune," uvedl Varaďa.

S Třincem, který hraje ve středu v Litvínově a v pátek pak v Karlových Varech, neodcestoval útočník Wojtek Wolski. "Podstoupil vyšetření v horní části těla, mimo hru bude oba venkovní zápasy. Pak se uvidí," řekl Varaďa.

"Domácím se určitě hraje lépe proti týmům, které jsou lépe postavené, mohou pak bránit a čekat na brejky. Když nedáme góly během první třetiny nebo do půlky zápasu, tak je vždycky problém. Neočekávám nic jiného ani tentokrát," doplnil třinecký brankář Jakub Štěpánek.

Statistické údaje před středeční dohrávkou: -------- HC Verva Litvínov (14.) - HC Oceláři Třinec (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 0:2, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 44 zápasů/33 bodů (18 branek + 15 asistencí) - Matěj Stránský 45/36 (17+19). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus průměr 3,32 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,77 procenta, David Honzík 3,00 a 89,73 - Petr Kváča 2,16, 92,33 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,78, 89,45 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov se v případě tříbodové výhry posune ze 14. na 12. místo. - Verva třikrát za sebou prohrála, ale bodovala v šesti z posledních sedmi zápasů. - Oceláři odehráli poslední tři zápasy na svém ledě, ale ve dvou podlehli. - Třinec porazil Litvínov třináctkrát za sebou, pouze v prvním případě uhráli Severočeši alespoň bod. Naposledy se museli Oceláři sklonit před Litvínovem na konci října 2016, kdy mu před svými fanoušky podlehli 2:3 v prodloužení. - Polský útočník Aron Chmielewski z Třince může sehrát 200. zápas v české extralize.