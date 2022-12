Poslední Kladno udolalo mistrovský Třinec 4:3, rozhodl Dotchin

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v 31. kole extraligy Třinec 4:3 a úřadujícího mistra udolali poprvé v sezoně. O ukončení série pěti porážek s Oceláři rozhodl v 52. minutě obránce Jake Dotchin. Dvě asistence si na straně domácích připsal hrající majitel Jaromír Jágr. Třinec neuspěl po sérii čtyř výher. Slezané jsou dál třetí, poslední Kladno nadále ztrácí na třinácté Karlovy Vary tři body.

Kladno nastoupilo do utkání i přes předešlou výhru v Hradci Králové v pozměněné sestavě. Jágr se posunul do elitního útoku ke kapitánu Plekancovi, v obraně se poprvé objevil host z prvoligové Slavie Klikorka.

Od začátku měli ale ze hry více hosté. Rytíři přestáli úvodní oslabení, ve kterém Bow zlikvidoval nebezpečnou Růžičkovu střelu. V 7. minutě ale již Oceláři vedli, od modré čáry se prosadil obránce Havránek a v osmém startu v nejvyšší soutěži si připsal první gól.

Středočeši byli dlouho v útoku bezzubí a brankář Kacetl, jenž nastoupil za Třinec po měsíci, se nudil. V 15. minutě ale z první střely na branku inkasoval, když jej překonal Klikorka. Jedenadvacetiletý bek skóroval v extralize podruhé v kariéře, první branku si připsal před více než třemi lety v mladoboleslavském dresu proti Kladnu.

Vyrovnávací gól domácí hráče povzbudil a začali se více tlačit do útoku. Po 20 sekundách druhé třetiny se dostali i do vedení, když se v přesilovce trefil přesně na bližší tyč Kubík. Vyrovnat mohl Havránek, ale neuspěl stejně jako na druhé straně Bláha po přečíslení dva na jednoho.

Hned dvě velké šance měl poté třinecký Nestrašil. Nejprve jej skvělým zákrokem zastavil Bow, poté trefil tyč. V pokračující přesilové hře se ale prosadil Růžička a 16. gólem v sezoně vyrovnal.

Kladno poté nevyužilo 41 sekund dlouhou přesilovou hru a samo inkasovalo. Bow si sice poradil s brejky Chmielewského i Růžičky, v 37. minutě však za jeho zády skončila tečovaná střela Čuksteho od modré čáry. Rytíři ale rychle odpověděli, o 87 sekund později překonal Kacetla obránce Babka.

V polovině třetí části mohl vrátit hostům vedení Zahradníček, od modré se ale neprosadil. Roman vzápětí tečoval puk vedle branky. V 52. minutě se tak radovali domácí. Rozhodčí sice nejprve Dotchinův gól neuznali pro domnělý kontakt Plekance s Kacetlem, po kontrole u videa ale odhalili, že třinecký brankář upadl po kontaktu se spoluhráčem Čukstem.

Vyrovnat se Třinci již nepodařilo. I proto, že Bow předvedl skvělý zákrok proti Hudáčkovi pět sekund před koncem.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): "Už poněkolikáté jsme proti soupeři s věhlasnějším jménem začali s respektem, pak nás jedno střídání vrátilo do hry. Ve druhé třetině jsme si svým pohybem vytvořili čtyři přesilovky, dali jsme jeden gól, ale myslím si, že jsme z toho měli vytěžit malinko více. Ve třetí třetině to bylo nahoru dolů, Třinec měl spoustu šancí a my jsme se trošinku báli o výsledek. Přece jen jsme hráli proti kvalitnímu soupeři. V poslední minutě tam byly dvě infarktové situace, kdy nás skvěle podržel brankář. Ubojovali jsme zápas, Bow nás podržel a jsme rádi za tři body."

Zdeněk Moták (Třinec): "Bylo to bojovné, vyrovnané utkání. Z naší strany byla hra neučesaná a nenavázali jsme na herně i výsledkově vydařená utkání z minulých kol. Myslím si, že dnes jsme prohráli po zásluze, protože jsme si výkonem nezasloužili získat nějaký bod. Domácí byli bojovnější. Druhá třetina byla z naší strany poznamenaná čtyřmi vyloučeními, jednou jsme šli dokonce na 40 vteřin do tří, což by se nám nemělo stávat. Možná jsme tím přišli o síly, které jsme mohli využít v další části zápasu."

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Klikorka (Jágr, Plekanec), 21. Kubík (Jágr, Dotchin), 38. Babka (Brodecki, Michnáč), 52. Dotchin - 7. Havránek (Chmielewski, Buček), 28. M. Růžička (Daňo, J. Jeřábek), 37. Čukste (Hrehorčák, Chmielewski). Rozhodčí: Pražák, Pilný - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 3041.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Klikorka - Jágr, Plekanec, Kubík - Melka, Zikmund, Bláha - Michnáč, Filip, Brodecki - Pytlík, Indrák, M. Procházka - Beran. Trenér: Vejvoda.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, Zahradníček, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste - M. Růžička, Marcinko, Voženílek - Daňo, Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček, od 41. navíc Hrňa. Trenér: Moták.