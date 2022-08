Poslední hod přinesl Špotákové na ME bronz, štafeta doběhla šestá

Mnichov - Oštěpařka Barbora Špotáková vybojovala na mistrovství Evropy posledním hodem bronzovou medaili. Jednačtyřicetiletá světová rekordmanka se v dramatické závěrečné sérii posunula hodem dlouhým 60,68 metru dokonce na druhé místo, z něhož ji vzápětí odsunula teprve osmnáctiletá Srbka Adriana Vilagošová, která se zlepšila na 62,01 metru. Štafeta čtvrtkařů doběhla šestá, český rekord těsně odolal. Nejúspěšnější účastnicí ME je Nizozemka Femke Bolová, která získala třetí zlato. Chodkyně Eliška Martínková skončila v závodu na 20 kilometrů sedmá.

Mistryní Evropy se stala další zástupkyně nastupující generace. Devatenáctiletá Řekyně Elína Tzéngkoová hodila už v druhé sérii osobní rekord 65,81 a zajistila si vítězství. Špotáková slaví první cenný kov na velké akci od světového titulu v Londýně 2017. Je nejstarší oštěpařskou medailistkou v historii.

"Je to nádherný. Dnešní večer s rodinou a kamarády tady, kde jsem před dvaceti lety začínala," řekla Špotáková České televizi. Před soutěží nechtěla dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa o medaili mluvit. "Bylo to o štěstí. Ta medaile není moje, je všech lidí, kteří mě za celý život formovali. Asi si ji ani nenechám. Děkuju hrozně moc hlavně trenérovi, který to se mnou nemá lehký, protože mám spoustu jiných věcí. Starám se o děti," řekla matka dvou synů.

První medaili na ME získala už v roce 2006, kdy byla druhá. V roce 2010 přidala bronz a před osmi lety v Curychu zvítězila. Pro českou výpravu v Mnichově se postarala o druhou medaili po bronzu koulaře Tomáše Staňka. Další mohou přidat v neděli oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý.

V minulosti Špotáková hovořila o tom, že Mnichov by mohl být symbolickým místem pro závěr její kariéry. Bezprostředně po finále neměla o své budoucnosti jasno. "Radši o tomhle vůbec nemluvím. Dnes je to hrozně těžké," řekla.

Osmá skončila Nikol Tabačková výkonem 57,93, který ji trochu zklamal. "Osmé místo je super. Chtěla jsem se dostat do osmičky a druhým cílem byl osobní rekord. To se mi nepovedlo, z toho jsem zklamaná," řekla České televizi. Bylo pro ni ale výjimečné, že mohla přímo na ploše prožít medailovou radost Špotákové. "Vidět Báru takhle bojovat a ještě že to takhle vyšlo, já jsem úplně dojatá, plná emocí," svěřila se. "Víme, že Barča nemůže házet navěky, o to víc je to hezké, že se jí to takhle povedlo. Je neskutečná, zase nás zachránila," doplnila debutantka na velké akci.

Když Špotáková házela šestý pokus, Tabačková už měla po soutěži. "Věřila jsme jí na miliardu procent, protože Bára si takhle nenechá utéct medaili," připomněla, že v té době byla Špotáková centimetr od bronzu.

Nikola Ogrodníková při obhajobě stříbrné medaile z roku 2018 obsadila ve finále poslední dvanácté místo za hod dlouhý 54,48 metru.

"Hodně jsem chtěla a to byl asi ten problém. Energie tam byla, ale nevyužitá," řekla Ogrodníková. "Druhý pokus jsem běžela hrozně rychle a nezvládla jsem to technicky. Ve třetí sérii jsem se dostala do situace jako v Eugene (na MS), ale nezvládla jsem ji. Snažila jsem se, moc jsem po tom toužila a to byl ten problém," uvedla svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného.

Štafeta čtvrtkařů doběhla na ME šestá, Bolová má třetí zlato

Štafeta čtvrtkařů Matěj Krsek, Pavel Maslák, Michal Desenský a Patrik Šorm skončila šestá. Závod vyhráli Britové před obhájci titulu Belgičany a francouzskou čtveřicí.

Čeští reprezentanti časem 3:01,82 zaostali o 19 setin sekundy za národním rekordem, který zaběhli před necelým měsícem na světovém šampionátu v Eugene, kde obsadili osmé místo.

V Mnichově chtěli zabojovat o medaili. "Je to zklamání. Mysleli jsme na lepší čas i umístění," řekl České televizi finišman Šorm. Krsek s Maslákem udrželi štafetu v kontaktu s nejlepšími, ale Desenský se vinou nejpomalejšího času na třetím úseku propadl dozadu. Šorm vytáhl český tým alespoň na šestou příčku.

Ve skoku o tyči obhájil titul švédský fenomén Armand Duplantis, který zvítězil v novém rekordu šampionátu 606 centimetrů. Olympijský vítěz a úřadující mistr světa ve finále ani jednou nechyboval. O centimetr vylepšil svůj čtyři roky starý rekordní výkon z Berlína. O vylepšení vlastního světového rekordu z Eugene 621 se nepokoušel.

Nejúspěšnější účastnicí mistrovství Evropy je Nizozemka Femke Bolová, která dnes získala třetí zlato. Po triumfech na hladké čtvrtce a v závodě na 400 metrů překážek vyhrála i se štafetou na 4x400 metrů.

Mistryní Evropy v běhu na 800 metrů se stala dvacetiletá britská favoritka Keely Hodgkinsonová. Finále vyhrála v čase 1:59,04 minuty a po stříbrných medailích z posledních tří velkých světových akcí se dočkala titulu.

Hodgkinsonová, která je s časem 1:56,38 dvojkou v letošních světových tabulkách, si doběhla pro vítězství suverénně. Na druhém místě finišovala s odstupem 45 setin Francouzka Rénelle Lamoteová.

Mladá Britka byla letos druhá na světovém šampionátu v Eugene i na Hrách Commonwealthu. Loni získala stříbro na olympijských hrách v Tokiu. Titulem navázala na loňský triumf na halovém ME v Toruni.

Chodkyně Martínková skončila na ME sedmá, vyhrála Drisbiotiová

Chodkyně Eliška Martínková skončila v závodu na 20 kilometrů na mistrovství Evropy sedmá. Za vítěznou Řekyní Antigoni Drisbiotiovou, která v Mnichově získala druhé zlato, zaostala o necelé tři minuty. Mužský závod vyhrál španělský obhájce titulu z Berlína 2018 Álvaro Martín.

Dvacetiletá Martínková, loňská dvojnásobná medailistka z mládežnických šampionátů, se tak postarala o nejlepší výsledek českých chodců v Mnichově. V úterních závodech na 35 km byl Vít Hlaváč devátý a Tereza Ďurdiaková dvanáctá. "Určitě jsem spokojená. V průběhu závodu jsem se pohybovala i za první desítkou a říkala jsem si, že musím dělat, co můžu, abych se do ní zpátky probojovala. Řekla bych, že první desítku jsem měla i v hlavě, takže sedmé místo je skvělé," hodnotila své mnichovské vystoupení.

Martínková se zpočátku držela ve vedoucí skupině, pak už krok s nejlepšími neudržela, v závěru se ale dokázala posunout z jedenáctého místa zase vpřed. S trenérkou Kateřinou Čermákovou se rozhodly, že zariskuje. "Zkusím to rozejít s čelní skupinou a uvidím, jak to půjde. Vydržela jsem s nimi necelých deset kilometrů, pak holky trochu zrychlily, cukly mi a tempo už jsem nedokázala vydržet, ale furt jsem držela podobné jako na začátku. Myslím, že i tohle je dobrá zkušenost, že se s nimi dá závodit," pochvalovala si česká atletická naděje.

Považuje to za povzbuzení do budoucna. "Myslím, že je to velká motivace do další práce. I jsem ráda, že jsem zkusila jít s čelem, že jsem si mohla ověřit, že se s holkami závodit dá, že to není nereálné," dodala.

Obhájkyně titulu María Pérezová musela po třech varováních na dvě minuty zastavit a přišla o první místo, po další kartě pak následovala diskvalifikace. Pro druhé mnichovské zlato po úterním triumfu na 35 km si tak došla osmatřicetiletá Řekyně Drisbiotiová. Polku Katarzynu Zdzieblovou porazila o 17 sekund.

Finále:

Muži:

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 606, 2. Lita Baehre (Něm.) 585, 3. Lillefosse (Nor.) 575, 4. Koppelaar (Niz.) 575, 5. Collet (Fr.) 575, 6. Guttormsen (Nor.) 575.

4x400 m: 1. Británie (Hudson-Smith, Dobson, Davey, Haydock-Wilson) 2:59,35, 2. Belgie 2:59,49, 3. Francie 2:59,64, 4. Španělsko 3:00,54, 5. Nizozemsko 3:01,34, 6. ČR (Krsek, Maslák, Desenský, Šorm) 3:01,82.

20 km chůze: 1. Á. Martín (Šp.) 1:19:11, 2. Karlström (Švéd.) 1:19:23, 3. D. García 1:19:45, 4. Amezcua (oba Šp.) 1:20:00, 5. Fortunato (It.) 1:20:06, 6. Campion (Fr.) 1:20:47.

Ženy:

800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:59,04, 2. Lamoteová (Fr.) 1:59,49, 3. Wielgoszová (Pol.) 1:59,87, 4. Hoffmannová (Švýc.) 1:59,92, 5. Reekieová 2:00,31, 6. 6. Bellová (obě Brit.) 2:00,68.

3000 m př.: 1. Gegaová (Alb.) 9:11,31, 2. Meyerová (Něm.) 9:15,35, 3. Birdová (Brit.) 9:23,18, 4. Konieczeková (Pol.) 9:25,15, 5. Güvencová (Tur.) 9:25,58, 6. Prisecaruová (Rum.) 9:35,17.

Oštěp: 1. Tzéngkoová (Řec.) 65,81, 2. Vilagošová (Srb.) 62,01, 3. Špotáková (ČR) 60,68, 4. Szilágyiová (Maď.) 60,57, 5. Ratejová (Slovin.) 59,36, 6. Jasiunaiteová (Lit.) 58,95, ...8. Tabačková 57,93, 12. Ogrodníková (obě ČR) 54,48.

4x400 m: 1. Nizozemsko (Saalbertová, Klaverová, De Witteová, Bolová) 3:21,68, 2. Polsko 3:21,68, 3. Británie 3:21,74, 4. Belgie 3:22,12, 5. Německo 3:26,09, 6. Irsko 3:26,63.

20 km chůze: 1. Drisbiotiová (Řec.) 1:29:03, 2. Zdzieblová (Pol.) 1:29:20, 3. Feigeová (Něm.) 1:29:25, 4. Oljanovská (Ukr.) 1:29:46, 5. Traplettiová (It.) 1:29:56, 6. Berettaová (Fr.) 1:30:37, 7. Martínková (ČR) 1:31:44.

Rozběhy:

Ženy:

100 m př.: 1. Di Lazzarová (It.) 13,11, ...17. Jiranová (ČR) 13,50 - nepostoupila do semifinále.