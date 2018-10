Karviná - Fotbalisté Dukly Praha zvítězili v 11. kole první ligy v Karviné 2:0. Vítězství posledního celku tabulky zařídili ve druhém poločase Ján Ďurica a v nastavení Frederik Bilovský. Pražané si pod koučem Romanem Skuhravým připsali druhé vítězství v sezoně a první venkovní výhru po šesti prohrách za sebou. I přes výhru zůstává Dukla na posledním místě v tabulce, na týmy před sebou ztrácí dva body.

Dukla se příliš nepodobala týmu, který by v sezoně ještě nebodoval venku. Možná i kvůli tristní bilanci hosté od výkopu vsadili na aktivní pojetí hry, které jim vyneslo územní převahu a v 17. minutě i první vyloženou šanci. Hostům pomohl šťastný odraz ve skrumáži, po němž pálil Brandner a jeho tečovaný pokus skoro zázračně vytáhl na brankové čáře gólman Berkovec.

Pražané byli v prvním poločase takřka ve všech statistických ohledech lepší, jen gólově svou aktivitu nevyjádřili. Také po další standardce vznikl v karvinském vápně zmatek, ve kterém se k dorážce dostal Schranz, ale jeho pokusu scházela přesnost.

Karviná herně zůstala ve stínu svých posledních utkání. Trenér Nádvorník se o přestávce pokusil oživit herní projev nasazením Ramireze místo Wágnera a minimálně chvilkový efekt to mělo. Krátce po změně stran se domácí dostali do první velké šance, ale rychlý výpad po ose Janečka - Letič zakončil Budinský přízemní střelou do nohou gólmana.

Pak se hra vrátila do starých kolejí a Dukla znovu převzala taktovku. Střelecké trápení však prodloužil Brandner, který se v 62. minutě ocitl sám před Berkovcem. Až v 64. minutě odemkl karvinskou bránu stoper Ďurica, který z přímého kopu technicky přes zeď trefil spodní odkrytý kout.

Karviná v závěrečné honbě za vyrovnáním zjednodušovala a otevírala hru, ale největší šanci to přineslo Dukle. Do totálně otevřené obrany hosté podnikli brejk v 84. minutě, ovšem Doumbia trefil jen tyčku. Pojistku tak až v nastaveném čase přidal Bilovský.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Celý týden jsme se na to připravovali, věděli jsme, jak to je důležité utkání. V první půli to byl náš nejhorší výkon v domácím prostředí. Neměli jsme pohyb, byli jsme všude pozdě. Nevím, jestli na hráče padla tíha zodpovědnosti. V kabině jsme si to vyříkali a do druhého poločasu jsme vstoupili úplně jinak. Tam se to lámalo za stavu 0:0, kdy Rada chytil stoprocentní šanci Budinskému a Dukla pak dala krásný gól ze standardky. Nevěřím, že by to Ďurica podruhé trefil tak parádně, ale vzal to na sebe a trefil ve správný moment. Druhý poločas jsme to utkání odpracovali, ale chyběl nám klid ve finální části, protože za záda obrany jsme se dokázali dostat."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Jsem především rád, jakým způsobem jsme si pro body došli. Takový výkon je v mých očích velmi zajímavý. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, bohužel jsme neproměnili tři šance. O to těžší jsme to měli ve druhém poločase. Hned poté jsme propadli na pravé straně, Rada nás podržel, což beru jako jedinou šanci Karviné. Pak to bylo deset minut nahoru dolu, nebyli jsme klidní s míčem. Ten gól nejzkušenějšího hráče nám obrovsky pomohl. Kdybychom v závěru byli ještě hladovější, mohli jsme přidat další branky. Hodně důležité body. Za práci patří hráčům velký dík, dneska si výkonu cením možná ještě více než tří bodů."

MFK Karviná - Dukla Praha 0:2 (0:0)

Branky: 64. Ďurica, 90.+3. Bilovský. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Kožár. ŽK: Ramirez, Janečka, Guba - Tetour, Ďurica, Raspopovič. Diváci: 3612.

Karviná: Berkovec - Čolič (80. Krivák), Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Ba Loua, Suchan (66. Guba), Letič - Wágner (46. Ramirez). Trenér: Nádvorník.

Dukla: Rada - Miloševič, Raspopovič (82. Ostojič), Ďurica, Souček (88. Chlumecký) - Bezpalec, Doumbia, Tetour (77. Bilovský) - Brandner, Djuranovič, Schranz. Trenér: Skuhravý.