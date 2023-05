Praha - Poslední dubnový víkend přešli úvěroví klienti Sberbank CZ do České spořitelny. Po více než roce mohou tito klienti od května opět v plné míře využívat finanční služby, které jim bude poskytovat spořitelna. Té budou nyní hradit své závazky. ČTK to dnes řekla insolvenční správkyně Jiřina Lužová. Spořitelna za úvěry v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun zaplatila 41,053 miliardy Kč.

Více než 3000 klientů z řad právnických osob a 27.500 fyzických osob bylo převedeno na základě vypořádání smlouvy, kterou obě banky podepsaly v závěru loňského roku.

Od loňského února, kdy Česká národní banka zahájila se Sberbank CZ kroky k odnětí povolení působit jako banka na českém trhu, nemohli její klienti žádat o nové úvěry, čerpat své schválené úvěry nebo žádat o prodloužení jejich splatnosti. Rovněž nemohli přes Sberbank CZ uskutečňovat platební styk. Od května 2023 mohou klienti převedení do ČS začít využívat jejích služeb. Smluvní podmínky úvěrů, včetně úrokových sazeb dohodnutých ve Sberbank CZ, se převzetím úvěrového portfolia do spořitelny nemění.

"Své závazky musí převedení klienti od 1. května hradit pouze na nové bankovní účty v České spořitelně, o kterých byli v průběhu dubna informováni doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud by poslali splátku svého úvěru i po 1. květnu 2023 opět do Sberbank CZ, nebude již akceptována a bude jim vrácena zpět na bankovní účet, odkud byla platba zaslána,“ upozornila Lužová.

Převodem úvěrových klientů do České spořitelny insolvenční proces Sberbank CZ nekončí. Pokračuje výběrové řízení na prodej nevýkonných úvěrů, které bylo zahájeno v březnu, a příprava na přezkum věřitelů Sberbank CZ insolvenčním soudem. Měl by začít ve druhém čtvrtletí letošního roku (část věřitelů již byla přezkoumána na podzim loňského roku). Pak bude možné připravit výplatu pohledávek všech věřitelů formou částečného rozvrhu, která by měla být zahájena v posledním čtvrtletí letošního roku, dodala Lužová.

Mezi nimi je například řada měst či obcí. Například Kraj Vysočina má ve Sberbank CZ blokovaných 2,4 miliardy Kč a město Jihlava 150 milionů korun.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. ČNB na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.