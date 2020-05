Poslední dodávku ochranných pomůcek z Číny přiveze do Česka vlak

Praha - Poslední dodávku osmi milionů respirátorů a 60 milionů roušek z Číny přiveze do Česka vlak na začátku června. Z Číny vyjede 21. května a do Česka by měl dorazit po dvou týdnech. Novinářům to dnes řekli šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a člen štábu a předseda Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík.

Poslední dodávka ochranných pomůcek z Číny má podle Hamáčka sloužit jako rezerva, pokud by nastaly komplikace při dalších objednávkách, respektive pro případy, kdy by vypukla další vlna epidemie nového koronaviru. Podle ministra je nyní ještě nutné udělat inventuru pomůcek, aby zásilka mohla být pojištěna.

Podle Tvrdíka ČR v Číně objednala celkem 137 milionů roušek, 11 milionů lékařských ochranných masek, dále 5,5 milionu respirátorů, přes dva miliony ochranných obleků a brýlí, další miliony ochranných pomůcek a milion tzv. rychlotestů. V Číně podle něj bylo třeba nakupovat proto, že v Česku ani v Evropě ochranné pomůcky na počátku koronavirové krize nebyly.

ČR trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, postupně se ale situace zlepšila. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěný letecký most z Číny s dodávkami roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Letadla pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti v neděli ráno. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu.

Po skončení nouzového stavu by měla nákupy a distribuci ochranného materiálu zajišťovat Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Materiál pro vládu, podle kterého přejdou pravomoci na správu, nyní připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, vláda by ho měla projednat v pondělí.

Na zajištění leteckého mostu se podílel právě Tvrdík. Nešlo podle něj o ideologickou ani propagační, nýbrž o obchodní operaci. Upozornil na to, že v polovině března, kdy se objednávky začaly řešit, byl v Číně obrovský převis poptávky po ochranných pomůckách, Česku se je ale i přesto podařilo rychle získat. Dodal, že za zprostředkování obchodů on ani česko-čínská komora nedostali žádnou provizi.

Tvrdík popsal, že firmy, ze kterých ministerstvo vnitra dodavatele vybíralo, byly doporučeny čínskými ministerstvy, v některých případech jde o dceřiné společnosti schválených firem nebo autorizované dodavatele. Hájil také ceny, za které byly ochranné pomůcky dováženy, podle něj nebylo možné pomůcky dovážet levněji.

Přiznal však, že s některými dodávkami byly problémy, například když respirátory dodané jako třída FFP2 splňovaly po otestování pouze normu FFP1. Stalo se do podle něj ve dvou případech, objednávky byly buď částečně zrušeny, nebo byla snížena jejich cena, aby odpovídala dané třídě respirátorů.

Hamáček dodal, že nákupy ochranných pomůcek v Číně nemění nic na tom, že je Česká republika ukotvena v Evropské unii a NATO. Je ale podle něj k zamyšlení, zda by v Evropě nemělo být vyráběno větší množství ochranných pomůcek, aby na Číně v budoucnu nebyla závislá.

Průměrné ceny ochranných pomůcek objednaných z Číny:

Druh Množství Průměrná cena v USD Průměrná cena v CZK Ochranné obleky 2.050,000 23,7 595,1 Roušky 137.000,000 0,4 10 Lékařské ochranné masky (GB19083-2010) 11.000,000 2,5 62,7 Respirátory (GB2626-2006) 5.500,000 2,2 55,2 Brýle 2.050,000 6,2 155,7 Obličejové štíty 250.000 2,8 70,3 Rukavice 65.250,000 0,05 1,3 Návleky 3.000,000 1,1 27,6 Rychlotesty 1.000,000 6,2 155,7