Poslední dodávka roušek z Číny vyráží na dvoutýdenní cestu do ČR

Praha - Krátce před polovinou června by měl do Česka dojet vlak s poslední dodávkou ochranných pomůcek, které v době nouzového stavu pro ochranu před šířením koronaviru nakoupilo ministerstvo vnitra v Číně. Po týdenním zdržení oproti původním plánům by měl dnes vlak vyjet z čínského města Si-an. Odklad odjezdu podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyplynul z hlubších celních kontrol, které Čína zavedla po problémech s certifikací zboží.

Hamáček ČTK řekl, že po dvoutýdenní cestě vlaku skončí náklad osmi milionů respirátorů a 60 milionů roušek v policejním skladu v Opočínku na Pardubicku. Odtud hasiči pomoc distribuovali během března a dubna do krajů a nemocnic.

Vlak jako formu přepravy vybralo ministerstvo vnitra kvůli úsporám. Cesta bude podle Hamáčka levnější než použití leteckého mostu, který Česko využívalo v době vrcholu epidemie.

Česko trpělo nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, postupně se ale situace zlepšila. Ministerstvo vnitra zajistilo dodávky tak, že od 20. března letadla pomůcky přivážela z Číny několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti počátkem května. V letadlech bylo přepraveno přes 2000 tun materiálu. ČR v Číně objednala 137 milionů roušek, 11 milionů lékařských ochranných masek, dále 5,5 milionu respirátorů, přes dva miliony ochranných obleků a brýlí, další miliony ochranných pomůcek a milion takzvaných rychlotestů.

Vláda na základě zkušeností z epidemie prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv nakoupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných a zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Nákup rozdělí na dvě fáze. V první má správa nakoupit polovinu požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun. Pro druhou část vznikne takzvaný rezervační systém, přes který bude možné u vybraných dodavatelů rezervovat materiál a předfinální produkt. Pro první část zásob by měl být využit tendr vypsaný už dříve ministerstvem vnitra.