Poslední díl Vorlovy trilogie Cesta domů přijde do kin ve čtvrtek

Praha - Dvě desítky let po uvedení filmu Cesta z města do kin se k divákům dostane poslední díl trilogie Tomáše Vorla o útěku z města do přírody. Tomáš Hanák, který ve všech třech filmech hrál, dnes na tiskové konferenci uvedl, že třetí díl Cesta domů se mu zdá nejvážnější. "Při pracovní projekci se mi líbilo, že zobrazuje střet s realitou. A ještě člověku přestává sloužit tělo, tak jak sloužilo před 20 lety," řekl.

Fotogalerie

Svou roli si pochvaloval i Milan Šteindler, který hraje myslivce. "Mě ta role připadá velmi lidská, vypadá jako normální lidskej myslivec, ale pak se ukáže, že je to pěknej hajzl, protože mladým prodá střechu nad hlavou, znemožní jim pobyt v přírodě a oni musejí jít jinam," řekl dnes Šteindler.

Film Cesta domů přijde do kin 9. září. Vytvoří s předchozími Vorlovými filmy uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních postav. V hlavních rolích se vrátí Bolek Polívka a Eva Holubová jako zemědělská rodina Papošů, Tomáš Hanák a Barbora Nimcová jako rodina přistěhovaná z města, Tomáš Vorel junior a Lucie Šteflová jako revírník Ludva a jeho žena.

Stejně jako předchozí dva filmy volné trilogie i Cesta domů vznikala v téměř nedotčené oblasti okolí Rabštejna nad Střelou. Natáčení filmu trvalo celý jeden rok, aby tvůrci zachytili přírodu a život na vsi ve všech ročních obdobích. Štáb proto čekal, až uzraje pšenice, vykvete řepka a až napadne sníh.

Režisér se netají tím, že filmem chce vzdát hold životu na vsi, vesnickým tradicím a rodinnému sedlačení, soužití s přírodou a krajinou. "Města se chovají predátorsky a naši vesnici vykořisťují. A měšťáci jezdí do přírody vyhazovat své odpadky, fyzické i duševní. Živnosti a podnikání na venkově krachují, vesničané musí dojíždět za prací do měst, aby přežili. A města se dál a dál rozpínají do nekonečných skladů a nákupních center. Vypadá to, že jednoho dne se všechna města vzájemně propojí a vesnice zcela zaniknou," prohlásil již dříve Vorel.

Filmy Cesta z města a Cesta do lesa jsou zdarma a legálně na youtube kanále Vorel Film, kde mají dohromady přes tři miliony zhlédnutí.