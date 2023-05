Poslední deště zasáhly hlavně Moravu, sucho se rozmáhá na severozápadě Čech

Brno - Deště, které v posledních týdnech zasáhly především Moravu, zvýraznily rozdíly v zásobě vody v půdě mezi jednotlivými částmi země. Zatímco na jindy suché Moravě je vody více než obvykle a i v jiných částech Moravy je vody v půdě do jednoho metru dostatek, severozápad Čech znovu postupně vysychá. A jelikož se v dalších deseti dnech očekává převážně suché počasí, vláhový deficit se bude v této oblasti ještě prohlubovat, vyplývá z aktuální mapy uveřejněné na webu Intersucha. Letošní situace je však výrazně lepší než v řadě předchozích let, kdy sucho trápilo na jaře zemědělce prakticky v celé republice.

Vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe, jejichž projekt Intersucho pomáhá zemědělcům plánovat polní práce, porovnávají aktuální situaci s průměrem v letech 1961 až 2010. A ta je taková, že díky vysokým srážkovým úhrnům je relativně nejlepší situace na jižní Moravě, kde je výrazně více vody v půdě, než bývá pro tuto dobu obvyklé. Naopak nejhorší situace panuje v Ústeckém kraji a v severozápadní části Středočeského kraje, což jsou standardně poměrně suché oblasti, které jsou nyní ještě sušší než obvykle. Zatímco na Moravě se minulý týden srážkové úhrny pohybovaly okolo 50 až 70 milimetrů za týden, na západě republiky to bylo jen okolo pěti milimetrů. Duben byl například v Brně nejdeštivější v historii měření.

I proto zatím cítí největší problémy zemědělci ze tří okresů z nejsuššího regionu. Na Mostecku očekávají kvůli suchu snížení výnosů o 30 až 40 procent, na Lounsku a Kladensku o deset až 30 procent. V některých dalších okresech je to jen do deseti procent, ve většině okresů ale zatím pěstitelé neočekávají žádné snížení výnosů. To je proti předchozím letům výrazně příznivější situace.

Současná dobrá vláhová situace nahrává nejen zemědělcům, ale i lesníkům, kteří stále pracují na obnově lesů, které od roku 2015 postupně ničilo sucho a kůrovec. Díky dostatečnému množství vláhy usychají sazenice a mladé stromky v daleko menší míře, než tomu bylo v minulých letech.

I když by v dalších dnech mělo pršet minimálně nebo vůbec, meteorologové zatím nepředpovídají výrazné horko a teploty by se měly pohybovat okolo průměru.