Chomutov - Hokejisté Chomutova porazili v 10. kole extraligy Zlín 3:1 a po úvodních osmi zápasech bez jediného zisku naplno bodovali podruhé za sebou. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl útočník Jan Stránský a Piráti navázali na páteční domácí výhru nad Mladou Boleslaví 3:2. Berani po dvou cenných výhrách na Spartě (5:1) a doma s Pardubicemi (6:1) ztratili všechny body.

V utkání začali aktivněji Piráti, kteří ale nevyužili ani přečíslení tři na jednoho. V pokračující akci Štich zlomil hůl, Zlínští tak vyrazili dva na nikoho, jenomže Honejsek ve vyložené šanci selhal.

Ve 14. minutě začala chomutovská přesilovka, ale prosadil se zlínský Fryšara po velké chybě brankáře Lukeše v rozehrávce. Chomutovští nepotrestali v závěru úvodní části ani 17 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem, když k Valentovi přisedl na trestnou lavici právě Fryšara.

Přes lepší vstup Zlína do prostředního dějství se hra postupně překlopila na stranu domácích, za které ve 26. minutě vyrovnal tečí z předbrankového prostoru Vantuch. Jeho další teč za pár okamžiků skončila na tyčce.

V polovině zápasu Klhůfek ujel, zakončil individuální akci ránou do horního rohu Sedláčkovy branky a otočil stav. A nebylo to ze strany Pirátů všechno. Na 3:1 upravil opět tečí Stránský. Šest vteřin před druhou sirénou neuspěl na konci přečíslení dva na jednoho Duda.

Na začátku závěrečné třetiny hrál Zlín čtyři minuty v početní výhodě, ale puky mu odskakovaly a Freibergs v největší šanci nastřelil horní tyč. V polovině třetí třetiny se prodral před bránu novic v chomutovském dresu Svoboda, jenž mezeru mezi betony Jakuba Sedláčka nenašel.

V závěru Berani stříleli všechno na bránu, ale ztroskotávali na Lukešovi. Závěrečný tlak hostů překazilo Šlahařovo vyloučení a Honejskova bomba zamířila do tyčky, takže už se skóre neměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "Bylo to hodně bojovné utkání. Dostali jsme v první třetině nešťastný gól na 0:1. Druhou třetinu jsme odehráli velice slušně, měli jsme štěstí v koncovce a dali jsme tři góly. Ve třetí třetině už jsme si výsledek hlídali. Klíčové bylo, že jsme ubránili dlouhé čtyřminutové oslabení, které jsme odehráli velice dobře. Potvrdili jsme bojovnost z předchozích zápasů a udělali jsme za víkend šest bodů, což je pro nás hodně důležité. Chtěl bych hráčům poděkovat."

Robert Svoboda (Zlín): "Oproti posledním zápasům jsme nebyli úspěšní v koncovce. Dostali jsme do vedení haluzovým gólem v oslabení. Potom jsme neproměnili jasnou šanci dva na nikoho a domácí toho ve druhé třetině využili. Když se nám nepodařilo využít ani dlouho přesilovku, ve které jsme měli nějaké příležitosti a nedostali puk do prázdné brány, závěr už vyšel do ztracena. Domácí zaslouženě vyhráli."

Piráti Chomutov - PSG Berani Zlín 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Vantuch (Štich, J. Stránský), 31. Klhůfek (J. Stránský), 36. J. Stránský (J. Mrázek, Marjamäki) - 14. Fryšara. Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3469.

Chomutov: Š. Lukeš - J. Mrázek, Jank, Knot, Štich, Buchtela, Dietz, Valach - Duda, V. Růžička ml., Tomica - T. Svoboda, Huml, Sklenář - Marjamäki, Vantuch, J. Stránský - J. Havel, Klhůfek, Koblasa. Trenéři: V Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Zlín: J. Sedláček - Řezníček, Freibergs, Gazda, Žižka, Valenta, Nosek, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Herman, Honejsek, Šlahař - Poletín, Fryšara, E. Kulda - Karafiát, P. Sedláček, Popelka. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.