Chomutov - Hokejisty Chomutova posílí útočník Radek Duda, který v úvodu sezony působil v prvoligových Benátkách nad Jizerou. Devětatřicetiletý bývalý reprezentant naposledy hrál v extralize v sezoně 2015/16 za Litvínov, potom odešel na dvě sezony do druhé nejvyšší německé soutěže do Freiburgu.

"Přijede v sobotu na trénink. My budeme pracovat na tom, aby mohl v neděli nastoupit," řekl sportovní manažer a trenér Chomutova Vladimír Růžička starší. Chomutov je po dnešní prohře s Vítkovicemi i po sedmém kole bez bodu. Do utkání už zasáhla jedna nová posila, finský útočník Masi Marjamäki.

"Čekáme, že to zvedne jako Fin trochu Radek. Je to hokejista, dobrý kluk, mám s ním jen dobré zkušenosti, věřím, že nás posune zase malinko výš. Uvidíme, s kým nastoupí. Nechte se překvapit," uvedl Růžička, který hledá ještě další posily. "Něco dalšího během příštího týdne, mužstvo se musí posouvat jinam," dodal Růžička.

Duda v první lize za Benátky nad Jizerou sehrál 10 zápasů a připsal si šest bodů za tři branky a stejný počet asistencí. "Jde o přesun do vyšší ligy. V mých letech dostat takovou nabídku a výzvu...To sportovec zkrátka neodmítá," řekl Duda webu Benátek.

Na působení ve středočeském klubu bude rád vzpomínat. "Byl jsem z Benátek nadšený. To, jak fungují, jaký mají realizační a organizační tým, to je něco neuvěřitelného. Myslím si, že to se občas nevidí ani v extralize. Jde o vysoký standard - kluci mají vše na talíři a je na nich samotných, zda si nabízené možnosti vezmou a udělají pokrok v kariéře," uvedl Duda.

A nevylučuje návrat. "Jsem domluvený s novým týmem na dva měsíce, ale pokud to nebude mít ten správný efekt, tak se vrátím zpátky," uvedl.

V extralize má Duda na kontě za Spartu, Plzeň, Slavii, České Budějovice, Chomutov, Liberec, Karlovy Vary a Litvínov celkem 682 zápasů a 475 bodů za 204 branek a 271 asistencí. Účastník mistrovství světa z roku 2003 působil také v Kazani v KHL, Malmö, Ilvesu Tampere, Langnau či Basileji.