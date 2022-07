Poslední česká tenistka ve Wimbledonu Bouzková bude hrát v neděli o čtvrtfinále

Londýn - Tenistka Marie Bouzková si v neděli zahraje ve Wimbledonu o postup do čtvrtfinále a pokusí se o další krok vylepšit své grandslamové maximum. Poslední česká zástupkyně ve dvouhrách na londýnské trávě po dnešním vyřazení Petry Kvitové a Barbory Krejčíkové se v úvodním duelu na kurtu č. 2 utká s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Třiadvacetiletá Bouzková dosud na grandslamových turnajích došla nejdál do druhého kola. Ve Wimbledonu ale zatím 66. hráčka světového žebříčku září. O pět let starší Garciaová (55. WTA) si v All England Clubu zahrála osmifinále už v roce 2017, čtvrtfinále ale okusila jen jednou ve stejné sezoně na Roland Garros.

Obě hráčky se utkají podruhé. První vzájemný duel vyhrála Bouzková, vloni na trávě v Birminghamu zvítězila suverénně 6:3, 6:0.

Nedělní program:

Centrální dvorec (14:30): Watsonová (Brit.) - Niemeierová (Něm.), Sinner (10-It.) - Alcaraz (5-Šp.), Djokovič (1-Srb.) - Van Rijthoven (Niz.).

Kurt č. 1 (14:00): Mariaová (Něm.) - Ostapenková (12-Lot.), Norrie (9-Brit.) - Paul (30-USA), Mertensová (24-Belg.) - Džabúrová (3-Tun.).

Kurt č. 2 (12:00): 1. zápas Bouzková (ČR) - Garciaová (Fr.).