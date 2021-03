Poslankyně Valachová oznámila kandidaturu na předsedkyni ČSSD

Praha - O funkci předsedkyně České strany sociálně demokratické (ČSSD) se bude na dubnovém stranickém sjezdu ucházet poslankyně Kateřina Valachová. Kandidaturu dnes oznámila v České televizi (ČT). O znovuzvolení bude usilovat dosavadní předseda, vicepremiér Jan Hamáček. Zájem o vedení vládní strany má také ministr zahraničí Tomáš Petříček a starosta brněnské městské části Líšeň Břetislav Štefan.

Bývalá ministryně školství Valachová uvedla, že k rozhodnutí ucházet se o nejvyšší stranický post ji vedl vývoj přípravy sjezdu a volebních preferenci ČSSD. "Rozhodla jsem se, že nebudu čekat, jestli změna přijde, nebo nepřijde s tím kterým kandidátem, a rozhodla jsem se, že budu kandidovat na předsedkyni sociální demokracie," řekla dnes v ČT.

Pokud by se předsedkyní stala, chtěla by Valachová vést ČSSD do podzimních sněmovních voleb jako samostatnou stranu. Sociální demokracie podle ní musí zvednout hlavu. "Abychom přestali s řetězením kompromisů a kreslením nepřekročitelných čar, které nakonec neplatí," upřesnila.

Za přirozené ideové soupeře ČSSD považuje Valachová ODS a TOP 09. K možnému povolebnímu spojenectví s hnutím ANO, se kterým je ČSSD ve vládní koalice jako menší partner, se Valachová přímo nevyjádřila. "S hnutím ANO v tuto chvíli vládneme tak, že jsme ve vládě, a nevládneme. Takže nebudu vystavovat vysvědčení kolegům z hnutí ANO, ani nám, ale budu chtít usilovat o to, abychom vstoupili do nové éry a abychom zvedli hlavu," odpověděla na dotaz ČT.

Zájem obhájit na dubnovém sjezdu post v čele strany má její dosavadní předseda Hamáček, který stranu vede od února 2018. Od krajských organizací získal pět nominací na předsedu. Svou představu o dalším směřování ČSSD chce sdělit delegátům na sjezdu. Hamáčkova vyzyvatele, ministra zahraničí Petříčka, podpořily dvě krajské organizace, včetně pražské. Jednu nominaci získal starosta Líšně Štefan.

Čtyřiačtyřicetiletá právnička Kateřina Valachová je členkou ČSSD od září 2015. Od června téhož roku do června 2017 byla ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Na funkci rezignovala kvůli podezření ze zneužití sportovních dotací na ministerstvu. Její náměstkyně Simona Kratochvílová byla obviněna, že výši dotací ovlivnila ve prospěch Fotbalové asociace ČR a České unie sportu a že jejím šéfům Miroslavu Peltovi a Miroslavu Janstovi vynášela informace. Všichni vinu popřeli. Soud v případě zatím nerozhodl. Valachová v případu figuruje jako svědek. Před vstupem do vlády působila Valachová mimo jiné jako místopředsedkyně Legislativní rady vlády a náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD).