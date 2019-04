Praha - Poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, která nehlasovala pro odvolání Václava Klause mladšího z čela školského výboru, vystoupí z poslaneckého klubu občanských demokratů. Poslankyně to řekla večer v televizi Nova. Klub ODS zůstane po odchodu Klause mladšího a Majerové Zahradníkové po ANO druhým nejsilnějším, bude mít 23 poslanců. Předseda ODS Petr Fiala vyloučil, že by ji někdo následoval.

"Je pro mě velice těžké koexistovat s kolegy v klubu, kteří nechápou mé rozhodnutí," řekla poslankyně, která ve Sněmovně zasedá od roku 2017. Mandát získala díky preferenčním hlasům, na kandidátce občanských demokratů v Olomouckém kraji byla až třetí, strana získala v regionu jeden mandát.

Poslankyně na dotaz, zda zvažuje, či je rozhodnuta odejít z klubu, odpověděla: "Když to takhle postavíte, ano jsme rozhodnutá," řekla v živém vstupu ve večerním zpravodajství. Stranické barvy měnit nehodlá. Fiala se o jejím rozhodnutí dozvěděl z médií. "Ani já, ani pan předseda klubu (Zbyněk Stanjura) jsme paní poslankyní nebyli o jejím kroku informováni," napsal ČTK v sms zprávě. Podle něj ji nikdo z klubu nevyháněl, ani nebránil, aby ho opustila. "Vylučuji, že by ji někdo další následoval," uvedl.

Majerová Zahradníková v dnešní debatě před hlasováním o Klausovi oznámila, že pro jeho odvolání hlasovat nemůže, protože vždy byla zastáncem odbornosti. Klub jinak rozhodoval jednotně, Sněmovna na návrh ODS Klause ml. ze školského výboru odvolala.

O tom, že by nehlasovala pro Klausovo odvolání, přemýšlela už od chvíle, kdy ho ODS vyloučila ze strany, uvedla Majerová Zahradníková. "Měla jsem na to měsíc a rozhodně to není nějaký emocionální záchvěv," řekla. Do Poslanecké sněmovny šla jako bývalá učitelka prosazovat kvalitní školství, rodinu, práva jednotlivce a svobodu, uvedla. "V poslední době cítím totální deziluzi z toho, že jedna z proklamací, kterou ODS vždy říkala, že školství je její priorita, tak dělá vše pro to a ukazuje to na svém jednání, že je ochotna školství vyměnit za cokoliv," prohlásila.

Předsednictví školského výboru připadlo občanským demokratům na základě povolebních dohod ve Sněmovně. ODS před časem neprosadila výměnu Klause mladšího v čele výboru za stranického místopředsedu Martina Baxu. Proto dnes navrhla Klausovo odvolání z výboru, Sněmovna místo něho zvolila nového nominanta občanských demokratů Karla Krejzu.

Vedení ODS vyloučilo Klause ml. ze strany v polovině března, protože podle její výkonné rady "svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS". Občanští demokraté připomínali jeho zpochybňování české armádní mise v Afghánistánu nebo podporu kandidátovi SPD Ladislavu Jaklovi před loňskými senátními volbami. Letos v březnu se strana distancovala od jeho výroku ve Sněmovně, kde přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.

Vyloučení Klause ml. ze strany znamenalo i jeho odchod z poslanecké frakce, členem totiž může být jen člen strany. Po odchodu Majerové Zahradníkové bude mít klub ODS 23 členů, zůstane tak druhým nejsilnějším po klubu ANO, který má 78 poslanců. Třetí jsou Piráti s 22 členy. Následují SPD (původně 22, nyní 19), ČSSD (15), KSČM (15), KDU-ČSL (10), TOP 09 (7) a STAN (6). Pět poslanců bude nyní nezařazených.