Poslankyně Netanjahuovy koalice chce pro lékaře právo odmítnout léčbu kvůli víře

Jeruzalém - Designovaný izraelský premiér Benjamin Netanjahu se dnes distancoval od výroků poslankyně strany ze své budoucí vládní koalice, ultraortodoxní formace Náboženský sionismus (RZ) Orit Strockové. Ta prohlásila, že lékaři v Izraeli by měli mít právo odmítnout pacientovi léčbu, pokud odporuje jejich náboženskému přesvědčení. Její výroky označili někteří poslanci budoucí opozice za rasistické a homofobní a vyjádřili obavy, že nová Netanjahuova vláda, v níž jsou i krajně pravicové strany, přinese do Izraele diskriminaci určitých skupin lidí.

Ačkoliv Strocková přímo nezmínila, že má na mysli osoby ze skupiny LGBT, místní média to tak vykládají, stejně jako Netanjahu. "Slova poslankyně Orit Strockové jsou nepřijatelná pro mě i mé kolegy ze strany Likud. Koaliční dohody nedovolují diskriminaci vůči lidem LGBT jd ani poškozování práv jakéhokoli občana Izraele při poskytování služeb," uvedl Netanjahu v prohlášení.

Izraelské zákony zakazují při poskytování veřejných služeb diskriminaci na základě rasy, náboženství, pohlaví či sexuální orientace. Podle Strockové se ale strana Náboženský sionismus (RZ) bude snažit zákony změnit tak, aby měl každý poskytovatel služeb právo službu odmítnout, pokud to odporuje jeho víře a pokud je v okolí podobná nabídka služeb.

"Stát Izrael je státem židů, lidí, kteří zasvětili život své víře. Je nepřijatelné, aby po vytvoření státu po 2000 letech exilu a umírání za tóru nazýval tento stát víru diskriminací," řekla Strocková podle serveru The Times of Israel. Odcházejí premiér Jair Lapid výroky poslankyně kritizoval a obvinil Netanjahua, že "vede zemi ke státu řízenému židovským právem".

Deník Haarec dnes napsal, že součástí Netanjahuových koaličních dohod je i možnost, že soukromí podnikatelé budou moci odmítnout službu lidem na základě náboženského přesvědčení, pokud je obdobná služba v okolí.

Jeden z poslanců RZ Simcha Rothman dnes izraelskému rozhlasu řekl, že souhlasí s tím, aby například majitel hotelu měl možnost odmítnout ubytovat homosexuály, pokud to "narušuje jeho náboženské cítění".

V souvislosti s novou vládou, jež by měla složit přísahu zřejmě do 2. ledna, mají někteří obavy také ze zpřísnění pravidel týkajících se například modliteb žen u Zdi nářků. U ní se dnes strhly potyčky poté, co tam poslanec za Stranu práce Gilad Kariv přinesl svitek tóry a rozvinul ho směrem k místu vyhrazenému pro modlitby žen. Ty mají totiž čtení tóry u Zdi nářků zakázané. Proti tomu dlouhodobě protestují členky feministické židovské organizace Ženy zdi, které se tam dnes modlily a právě pro ně Kariv svitek tóry rozvinul, čímž si vysloužil potlesk žen a pískot mužů. "Náš protest u Zdi nářků je součástí širšího boje proti diskriminaci žen i proti náboženskému nátlaku," řekl Kariv.