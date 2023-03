Poslankyně: Do Ruska mohly být deportovány desítky tisíc ukrajinských dětí

Ilustrační foto - Děti jdou do školy v ukrajinském městě Irpin, 1. září 2022.

Kyjev - Na Ukrajině nejspíš zmizely desítky tisíc dětí, které mohly být deportovány do Ruska. V rozhovoru s televizní stanicí Sky News to dnes uvedla ukrajinská poslankyně Ivanna Klympušová-Cincadzeová. Ukrajinci obviňují ruské úřady z násilných deportací dětí již delší dobu, Moskva to odmítá.

"Máme asi 13.000 případů, které jsou potvrzené, kdy byly ukrajinské děti deportovány do různých částí Ruské federace," uvedla Klympušová-Cincadzeová. "Nicméně máme rovněž informace o mnoha dalších, může jít o desítky tisíc. O nich ale nemáme oficiální záznam," dodala s tím, že jde o součást "genocidy, kterou Ruská federace páchá vůči ukrajinskému lidu".

Podle Klympušové-Cincadzeové se asi stovce těchto dětí podařilo s pomocí lidskoprávních organizací vrátit zpátky k rodinám. "Některé z dětí prošly s rodiči filtračními tábory, kde byly od svých rodičů odděleny. Některé byly odvezeny na týden na takzvané letní tábory, ale domů se už nikdy nevrátily," popsala poslankyně způsoby, jakými děti mizí. "Některé z nich už byly dány k adopci ruským rodinám, jakoby na Ukrajině žádné vlastní rodiny neměly," dodala.

Ukrajina dlouhodobě obviňuje ruské úřady z nucených deportací dětí z Ruskem okupovaných ukrajinských území. Moskva tvrdí, že obvinění o unášení dětí z Ukrajiny nejsou pravdivá. Na území Ruska však byly skutečně odvezeny stovky sirotků, napsala již dříve na svém ruskojazyčném webu stanice BBC, podle níž mnohé z těchto dětí dostaly ruské občanství a byly umístěny do ruských rodin.