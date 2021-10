Poslanecký klub Starostů si dnes zvolí svoje nové vedení

Praha/Lipnice nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - Noví i staronoví poslanci z hnutí Starostů a nezávislých se dnes sejdou na výjezdním zasedání ve sněmovním zařízení v Lipnici nad Sázavou, aby si tam kromě jiného zvolili nové vedení svého klubu. Noví poslanci by se měli seznámit i s fungováním Sněmovny nebo podobou legislativního procesu. Starostové mají nyní nově ve Sněmovně 33 poslanců, dosud jich měli šest a v čele jejich klubu stál někdejší starosta Semil Jan Farský.

"Chceme nové poslance seznámit s tím, jak funguje Sněmovna, jak to tady probíhá, jak probíhá legislativní proces. My poslanci, kteří jsme takzvaně už seniorní, kteří jsme něco zažili, tak jim chceme být oporou," popsal místopředseda hnutí Petr Gazdík. "Sám si pamatuji, když jsem přicházel do Sněmovny, že jsem tady bloudil a nevěděl, co mám dělat. Tak to si přeji, aby se novým poslancům nestávalo," řekl. Koho si členové klubu vyberou do svého vedení, nechtěl předjímat a poukázal na to, že to záleží na jejich svobodné vůli.

Starostové kandidovali v koalici s Piráty, kteří však získali pouze čtyři mandáty místo dosavadních 22. Zástupci koalice Pirátů a Starostů se ve středu dohodli s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) na jednání o společné vládě. Do 8. listopadu chtějí podepsat koaliční smlouvu. Mezi stranami vznikne šest pracovních skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi. O struktuře vlády, personálních otázkách a obsazení vedení Sněmovny budou koalice teprve jednat.