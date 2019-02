Praha - Poslanecké předlohy hnutí SPD Tomia Okamury a KSČM mířící zejména proti lichvářským půjčkám budou zákonodárci projednávat zřejmě s nesouhlasným stanoviskem vlády. Oba návrhy by stanovily hranici roční procentní sazby nákladů úvěrů (RPSN), vyšší by byly trestné. Kabinet hnutí ANO a ČSSD podle pokladů pro páteční schůzi patrně uvede, že omezení není nezbytné a pro spotřebitele by nemělo žádné reálné přínosy.

Záměr cenové regulace úvěrů není nový, v minulosti byl odmítán i kvůli varováním odborníků na nebankovní půjčky, uvedli vládní legislativci v předběžných stanoviscích kabinetu pro zákonodárce. "Poskytování některých úvěrů sociálně slabým obyvatelům se přesune do šedé zóny ekonomiky, což potvrzují i zkušenosti ze zahraničí," stojí v nich.

Kabinet připomene zpřísnění podmínek poskytování úvěrů, jak byly přijaty v minulém volebním období. Podle vládních legislativců jde o nejspolehlivější metodu ochrany spotřebitele.

Smyslem úpravy SPD je podle předkladatelů "postihnout vyslovené excesy" a snížit riziko pádu lidí do dluhové pasti. Předloha by podle nich zjednodušila postihování lichvářských úvěrů. Návrh hnutí předpokládá, že lichvářská by byla smlouva o půjče s RPSN vyšší, než činí dvojnásobek zákonného úroku z prodlení aktuálního v době jejího uzavření. V současnosti by to podle výpočtu ČTK bylo 19,5 procenta.

Lidem, kteří by například poskytli lichvářskou půjčku nebo z ní uplatnili pohledávku, by hrozily podle předlohy SPD v základní sazbě až dva roky vězení. Nejvyšší sazba by byla osmiletá. Ujednání, které by naplňovalo znaky lichvářského úvěru, by bylo podle návrhu od počátku neplatné.

Poslanci KSČM navrhli, aby RPSN nesměla překročit desetinásobek repo sazby stanovené Českou národní bankou. Jinak by šlo o lichvu, která by znamenala hrozbu až dvouletého vězení nebo peněžitého trestu. Dvoutýdenní repo sazba nyní činí 1,75 procenta.

Předloha KSČM navíc mění nynější právní úpravu lichvy celkově. Její současné řešení je podle autorů návrhu velmi formální a spoléhá na rozhodovací praxi soudů, která je podle nich nejednotná. Komunistická novela například nově uvádí, že v souvislosti s neplatností lichvářské smlouvy musí každá z jejích stran vrátit věc, kterou obdržela, zejména vyplacené peníze i s úroky. Předkladatelé si od změn slibují větší ochranu spotřebitele a snazší rozhodování soudů.