Praha - Poslanec ČSSD Jan Birke se spolu s dalšími kolegy omluvil zástupcům čínské ambasády za zrušení neoficiální cesty českých poslanců do Číny. Cesta bude naplánována znovu s novým programem a mohla by se uskutečnit do konce roku, řekl ČTK Birke po návratu z ambasády. Na cestu měla skupina poslanců v čele s Birkem vyrazit koncem srpna, ale řada poslanců jet odmítla. Do Číny by se tak vydali jen tři poslanci, což by podle Birkeho bylo nesmyslné a nedůstojné.

Na čínské velvyslanectví šli s Birkem podle jeho slov také poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Zdeněk Ondráček. "Ještě jednou jsem se omluvil za způsobené komplikace. Nicméně i přesto jsme byli ujištěni, že provincie S’-čchuan má dále zájem, přijmout delegaci českých poslanců," popsal schůzku na čínském velvyslanectví Birke. Chce proto vypracovat nové pozvání s novým programem a obsahem. "Znovu by se to předložilo na organizační výbor. Pokud by to prošlo v organizačním výboru, tak je moje ambice, tu cestu uskutečnit ještě do konce roku," doplnil.

Původně plánovanou cestu na svém červencovém jednání sněmovní organizační výbor neschválil. Skupina poslanců v čele s Birkem tak měla jet koncem srpna do Číny na pozvání čínské strany na neoficiální cestu.

Birkeho pojí s Čínou dlouholeté obchodní vztahy, v letech 1993 až 1996 pracoval jako manažer americko-čínské společnosti se zaměřením na zabezpečení výroby a dodávky strategických surovin v Číně.

Své zástupce do delegace nevyslaly podle Birkeho kluby ANO a SPD. Podle serveru iRozhlas se cesty odmítly zúčastnit i poslanci ODS. Podle Birkeho by tak zbyli jen tři zájemci: kromě něj ještě poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Zdeněk Ondráček. Jak má postupovat, konzultoval Birke se stranickým šéfem a ministrem zahraničí Janem Hamáčkem, ten jeho názor podle poslance schválil.

Hospodářské noviny uvedly, že plánovaná cesta vzbudila kritiku některých poslanců. "Byla to nestandardní žádost a výbor to odmítl proplatit. Jestli pojedou a Čína to zaplatí, nebude se jednat o standardní zahraniční cestu," citoval deník například předsedu klubu KDU-ČSL Jana Bartoška. "Delegace není v zájmu České republiky, ale Čínské lidové republiky," uvedl podle HN Jan Farský (STAN).

Pozornost vzbudila i loňská cesta poslanců do Číny ještě v minulém volebním období, kterou ale sněmovní organizační výbor tehdy schválil. Tehdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval k jejímu zrušení kvůli úmrtí čínského disidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Lioua Siao-poa. Účast tehdy odřekly poslankyně Gabriela Pecková (TOP 09) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL).